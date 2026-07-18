Motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzon'un Ortahisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ortahisar ilçesi açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunduğu özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bildirildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-12) sevk edildi.
Ekiplerce başlatılan kurtarma çalışması sonucu özel tekne, içerisindeki 4 kişiyle birlikte 100. Yıl Balıkçı Barınağı'na intikal ettirildi.