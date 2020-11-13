  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor MotoGP heyecanı İspanya'da devam edecek
Spor

MotoGP heyecanı İspanya'da devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:10:37 -
MotoGP heyecanı İspanya'da devam edecek

ANKARA (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 13. yarışı Valencia Grand Prix'siyle sürecek.

İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.50'de gerçekleştirilecek.

Yarış ise 15 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da 27 tur üzerinden yapılacak.

Sezonun geride kalan bölümünde Petronas Yamaha'dan Fabio Quartararo 3, takım arkadaşı Franco Morbidelli 2, Joan Mir, Alex Rins (Suzuki Ecstar), Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha), Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci (Ducati), Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3) ve Brad Binder (Red Bull KTM) ise birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Valencia Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Joan Mir (İspanya): 162 puan

2. Fabio Quartararo (Fransa): 125

3. Alex Rins (İspanya): 125

4. Maverick Vinales (İspanya): 121

5. Franco Morbidelli (İtalya): 117


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı
Ekonomi

Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı

Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ilk icraatı yeni ödeme sistemi "FAST" oldu. FAST ile para transferleri için mesai saatlerini bekle..
Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu
Dünya

Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında üstlendiği "bilgi alanı" görevinden isti..
Rusya'dan 'elektronik harp' hamlesi! Askeri üslere konuşlandırdılar
Dünya

Rusya'dan 'elektronik harp' hamlesi! Askeri üslere konuşlandırdılar

Rusya, Murmansk-BN ismi verilen en güçlü elektronik harp sistemlerinden birini Finlandiya sınırına yakın Arktik topraklarındaki askeri üsler..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay