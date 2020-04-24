Mossad'ın Lübnan'daki hain planı deşifre oldu
Filistin İslami Direniş Hareketi, İsrail'in Lübnan'daki mülteci kamplarında uyuşturucu bağımlılığını yaymaya başladığını duyurdu.
Hamas, İsrail'i Lübnan'daki Filistinlilerin mülteci kamplarında uyuşturucu bağımlılığını artırmaya çalıştığını açıkladı.
Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad'ı Filistinliler arasında uyuşturucu bağımlılığını yaymaya çalıştığını belirtti.
Middle East Monitor'de yer alan habere göre, Filistinli diğer gruplarla yapılan bir istişare toplantısında, Hamas'ın Lübnan temsilcisi Ahmed Abdulhadi, Lübnan'daki mülteci kamplarında uyuşturucu satan kişilerin gözaltına alınmasını olumlu karşıladı.
Abdulhadi, Mossad'ın bölgedeki mülteci kamplarında uyuşturucu bağımlılığını artırmak için çalışmalarda bulunduğunu, bu sayede "direnişin ruhunu baltalamayı amaçladığını" ifade etti.
Filistinli gruplar Lübnan'daki Burc el Baracne kampında uyuşturucu satıcılarına Salı günü operasyon düzenlemiş, yakalanan kişiler Lübnan güvenlik güçlerine teslim edilmişti.