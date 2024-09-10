Mossad'ın alçaklığı deşifre oldu! Filistinli sivilleri böyle tuzağa çektiler…

Katil İsrail ordusu Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişi şehit oldu, 60 kişi de yaralandı.

Fitne amaçlı video paylaştı

İsrail savaş uçaklarının 3 füze ile yaptığı katliamın meşrulaştırıcı faktörünün MOSSAD'ın önceden hazırladığı alçak bir planı ile gerçekleştiği ortaya çıktı.

Eski El Cezire CEO'su Yaser Ebu Hilale'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre sözde Filistin yanlısı görülen @palestinian9001 isimli X hesabından sahte fitne amaçlı bir video paylaşıldı.

MOSSAD destekli hesabın paylaştığı üzerinde oynanmış söz konusu videoda bir Kassam mücahidi kadınların kaldığı çadırlara gelerek kadınları çadırlardan kovuyor.

Video "Çadırları neden bombaladılar? Bunların inançlı ve dindar insanlar olduğundan emin misiniz? Savaşın ortasında kadınları çadırlardan kovmak, bu mu yüce gönüllülük ve şövalyelik, siz yıldız sakallı adamlar?" notuyla paylaşıldı.

- Aynı hesaptan paylaşılan güvenli bölge haritası

Katliamları meşrulaştırmaya çalıştı

Katliam sonrası yapılan paylaşımda "Bu çukurun derinliği bir tünelin varlığını doğrulamaktadır ve bir tünel olduğuna göre, saklanan büyük bir kafa vardır." ifadeleriyle İsrail'in katliamı meşru gösterilip Kassam kötülendi.

Hamas İsrail’in iddialarını yalanladı

Hamas'tan yapılan açıklamada, hedef alınan bölgede direnişçilerin olduğu yönündeki iddiaların "düpedüz yalan" olduğu ifade edildi.

İsrail'in bu tür iddialarla, işlediği çirkin katliamları meşrulaştırmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, Hamas'ın daha önce pek çok kez "sivillerin olduğu yerlerde direniş unsularının bulunmadığı ya da bu yerlerin askeri amaçlarla kullanılmadığını" açıkladığı dile getirildi.

İsrail savaş uçaklarının "güvenli" olduğu iddia edilen bir bölgede gerçekleştirdiği "korkunç" katliamın, Nazist İsrail hükümetinin, uluslararası hukuku ve saldırıların durdurulması yönündeki çağrıları hiçe sayarak Filistin halkına karşı iğrenç katliamlar işlemeye ve soykırıma devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.