MOSSAD, İsrail’e ‘komplo’mu kurdu? 61 Etiyopyalı ‘Yahudi kökenli’ çıkmadı!

Yahudilere ait Haaretz gazetesi, İsrail rejiminin dış istihbarat teşkilatı durumundaki Mossad'ın, Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'daki Falaşa Yahudilerinin nakli operasyonuyla ilgili birtakım gizli bilgileri kamuoyuna açıkladı.

Konuyla ilgili haberin ayrıntısında belirtildiğine göre Tel Aviv hükümeti bu yıl, Etiyopya'da yaşanan iç savaş nedeniyle söz konusu Falaşa Yahudilerinin hayatlarının da tehlikeye girmesi sebebiyle onlardan 61 kişinin Filistin topraklarına nakledilmesine onay verdi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı habere göre, bu operasyonu gerçekleştirme işini Mossad üzerine aldı ve 61 kişiyi İsrail'e getirdi. Fakat bu 61 kişinin getirilmelerinden sonra onların Yahudi değil Hristiyan olduklarının ve hayatlarının da herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığının anlaşılması üzerine Mossad yetkilileri 'şaşkına döndü.'

Haaretz gazetesinin verdiği bilgilere göre İsrailli bir iş adamı Mossad'ı yanılttı. Habere göre iş adamı Mossad'a kendi akrabalarının getirtilmesini sağlamak ve onları da "İsrail'de" kendi işinde çalıştırmak amacıyla akrabalarının isimlerinden oluşan bir liste verdi.

İsrail Göç İdaresi olayı "büyük bir hüsran" olarak nitelendirdi.

İsrail yönetimi yetkilileri getirilen şahısların şimdilik geri gönderilmesi gibi bir düşüncelerinin olmadığını dile getirdiler.

Afrika'nın siyah Yahudileri olarak bilinen Falaşaların aslen Yahudi olup olmadığı daha önce Yahudi din adamları arasında tartışılıyordu.

Birinci intifada döneminde Yahudilerin Filistin'den göç etmeleri sebebiyle Yahudi nüfusun azalması üzerine Falaşaların Filistin topraklarına nakli için onların da Yahudi olduğuna dair dini karar çıkarıldı.

Ancak Falaşalar İsrail'de sürekli ikinci sınıf vatandaş olarak görüldü. Hatta bir keresinde bağışladıkları kanın çöpe atıldığının anlaşılması üzerine Falaşalar isyan çıkarmış ve günler süren olaylar yaşanmıştı.

Falaşalar'ın bir kısmı halen Etiyopya'da yaşıyor.