MOSSAD, İran'a bakın nasıl sızmış! Eski Türk istihbaratçı şok detayları açıkladı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, İsrail'in İran'daki suikastlarını ve MOSSAD'ın derin sızmalarını ele aldı. Orakoğlu, İran'da Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından yaşananları anlattı. MOSSAD'ın İran'daki casus faaliyetlerine dikkat çeken Orakoğlu, İran'ın tepkisini ve güvenlik zaafiyetlerini değerlendirdi. Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, yazısında şunları kaydetti:

"MOSSAD, İran’a o kadar derinden sızdı ki, tüm yetkililer her an bir suikasta uğrayabilir!

Bu önemli açıklama veya itiraf 3 yıl önce İran İstihbarat Bakanı olan Ali Yunusi tarafından açıklandı veya itiraf edildi. Ali Yunusi ‘İsrail, İran’a o kadar derinden sızdı ki, tüm yetkililer hayatlarını kaybedebilirler korkusuyla yaşamalı” itirafı Haniye ve koruma görevlisinin, Tahran’ın kuzeyindeki Devrim Muhafızlarının misafirhanesinde İsrail Gizli Servisi MOSSAD tarafından nasıl şehit edilebildiğini ortaya koyarken İran istihbaratı VAJA için de veya İran Güvenlik bürokrasisinde MOSSAD ile iş birliği yapan casuslara da işaret ettiği aşikar. Bu suikast’ın en vahim yanlarından biri de şüphesiz Haniye ve korumasının şehit edildiği Devrim Muhafızları misafirhanesinin İran’ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ikametine sadece 150 metre uzakta olması!

SON 10 YILDA İRAN SİYASİ BİR LİDERE SUİKAST OLAYI YAŞAMAMIŞTI. İRAN’IN TEPKİSİ NE OLACAK?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son 10 yılda ülkenin nükleer programıyla bağlantılı bir dizi İranlı bilim insanına düzenlenen suikastların arkasında İsrail’in olduğuna inanılıyor. Ancak İran’da daha önce saygın ya da önde gelen bir siyasi lider hedef alınmamıştı. Suikast İran için derin bir utanç kaynağı olduğu ve güvenlik teşkilatlarının kapasitesi ve güvenirliği konusunda soru işaretleri doğurmuştu.

Şimdi asıl endişe İran›ın tepkisi, bunun nasıl şekil alabileceği ve elbette böyle bir tepkinin zaten gerilimin sürdüğü bölge açısından

ne anlama geleceği.

Haniye suikastı, İsrail’in Beyrut’un güneyinde Lübnan Hizbullahı’nın en üst düzey komutanlarından Fuad Şükrü›yü öldürmesinden sadece birkaç saat sonra düzenlendi. Bu da Hizbullah›a, İsrail ile sınır ötesi füze savaşını tırmandırmak için bir gerekçe sundu.

İran bölgede vekalet savaşını yürüttüğü milis güçlerinden İsrail›e yönelik saldırılarını artırmalarını isteyebilir. Bölgede şimdiden İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin yeni bir zirveye ulaşacağına ve taraflar arasında geniş çaplı bir savaş çıkması ihtimalinin belirginleştiğine inanan yorumcular var.

ABD, her zaman olduğu gibi gerilimi arttıracak İsrail’i koruyacak tedbirlerle ortaya çıkıyor. Bu kez de İran›dan İsrail’e yönelik tehditlere karşılık olarak Orta Doğu›ya ilave savaş uçakları ve birlikler sevk etme kararı aldı. Orta Doğu›daki Amerikan güçlerinin savaş hazırlığını artırdığı ve gerekli önlemleri aldığı belirtilirken, sevkiyat için üst düzey yetkililerin onayı beklendiği iddia edildi.

İRAN’IN ESKİ VE YENİ İSTİHBARAT BİRİMLERİ VE MOSSAD

İranlı eski istihbaratçı Ali Rezai, koruma ve istihbarattan sorumlu birimler arasında çok ciddi görev-yetki karmaşası ve iç çekişme yaşandığını ve son olayda bu zafiyetin zirve noktasına ulaştığını söyledi. Kendi içinde ayrılan İran istihbarat kurumlarına ciddi anlamda sızmaların olduğunu kaydeden Rezai “Devlet içerisinde şu an Haniye suikastı özelinde ‘Kimler hangi harici servislerle iş birliği içerisinde ve ihanet hangi mevki ve makamlara kadar uzanıyor’ sorusunun cevabı aranıyor. Son suikast nokta istihbarat desteği olmadan kesinlikle yapılamaz” kanaati hakim.İran’ın eski istihbarat birimi SAVAK ile yeni istihbarat birimi VAJA arasında yaşanan iç mücadele ve savaşı fırsat bilen MOSSAD’ın İran’ın devlet kurumları arasında yaşanan karışıklık ve zafiyetleri kullanarak ajanlaştırdığı casuslar vasıtasıyla İran içinde çok rahatlıkla suikast’lar düzenlemekte özellikle yeni göreve başlayan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Filistini destekleyen beyanlarına karşı kaos yaratacak argümanlar ile 5’inci kol faaliyetlerini de rahatça sürdürdükleri gözlemlenmektedir.

Hamas kaynakları ise ilk andan itibaren bilgi akışı sorunu yaşandığını ve İranlı yetkililerin net tanımlamalar yapmaktan kaçındığı bilgisini paylaştı. Haniye’nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin saldırı silahı ve yöntemi ile ilgili belirsizlikler devam ederken İranlı kaynaklar, “Gaziler Misafirhanesine gece saat 23.40’ta giriş yapan Haniye’nin vurulduğu 02.00’ye kadarki bütün görüşmeleri ve orada olduğunu kimlerin bildiği, sorumluların o esnada telefon ya da benzeri araçlarla kimlerle temas kurduğu araştırılıyor” bilgisini paylaştı.

İRAN TAHRAN’DA HANİYE SUİKST’ININ AYDINLATILMASI İÇİN ÖZEL BİRİM KURDU!

İran Haniye suikastı için Tahran›da özel birim kurdu. İçişleri bakanlığı ve ordu bünyesinde kurulan özel bir birim, Haniye’nin İran’a ilk gelişinden suikast anına kadarki geçirdiği tüm anları ve HAMAS liderinin korumasından sorumlu Ensar el-Mehdi Komutanı Fetullah Camiri başta olmak üzere temas kurduğu kişiler ve kurumları sorgulamaya başladı. Hamas lideri Haniye’nin İran’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından sır perdesi aralanmaya çalışıyor. Özel ekipler casus ihtimali üzerinde durup telefonları tek tek incelemeye aldı. Haniye’yi korumakla görevlendirilen Ensar el-Mehdi Komutanı Fetullah Camiri ve ekibi sorguya alındı. 30’a yakın gözaltı var. İran istihbaratında ihanet edenlerden şüpheleniliyor.

MOSSAD SUİKAST LİSTESİNİ REVİZE Mİ ETTİ, SUİKASTLARDA KULLANILAN CASUSLAR DESİFRE EDİLEBİLECEK Mİ?

Öte yandan Hamas kaynakları olayla ilgili bir inceleme heyetini Tahran’a gönderdiklerini kaydetti ve MOSSAD’ın suikast listesini revize ettiğini belirtti. Bu doğrultuda MOSSAD’ın Yahya Sinvar ve Halid Meşal’e yoğunlaşarak Gazze, Kudüs ve Batı Şeria’yı yeniden Netanyahu’nun kendi ajandasına göre şekillendireceği görüşü hâkim., Hamas’ın tasfiyesi ve radikal değişim ve devşirme faaliyetlerinin hız kazanacağı kaydedilmekte. İran uzmanlarına göre Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri ve Ukrayna uçağının düşürülmesi, Muhsin Fahrizade, Kasım Süleymani dâhil düzenlenen suikast ve saldırılar MOSSAD başarısından çok İran’ın iç ihanetleri ile ilgili. Bundan sonrasına dönük beklenti ise Tahran suikastı yine birçok belirsizlikle birlikte örtbas edilmeden öncelikle MOSSAD’a casusluk yapan iç hainlerin deşifre edilmesi elzemdir!"