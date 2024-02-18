MOSSAD görevlisi hayvan: 'Gazze'de 4 yaşından büyük herkes açlıktan ölmeyi hak ediyor'

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski yöneticilerinden Rami Igra tepki çeken açıklamalarda bulundu.

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski yöneticileri arasında yer alan Rami Igra, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında tepki çeken açıklamalarında bulundu.

İsrail'in kamu yayın kuruluşu Kan'da Ayala Hasson'un sunduğu haber programında, geçmişte Mossad'ın "Esir ve Kayıp Bölümü"nün başında bulunan Rami Igra ile bir röportaj gerçekleştirildi.

Igra, "Gazze'de sivil olmadığını" iddia ederek İsrail'in katliamlarını meşrulaştırmaya çalıştı.

Gazze'de 4 yaşın üzerindeki kimsenin insani yardımı hak etmediğini ve açlıktan ölebileceğini ifade eden Igra şunları söyledi:

"Gazze'de herkes işin içinde. Herkes Hamas'a oy verdi. Dört yaşın üzerindeki herkes Hamas destekçisi. Şu andaki hedefimiz, ki bu sizin söylediklerinizin devamı niteliğindedir, onları Hamas destekçisinden Hamas karşıtına dönüştürmektir."

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Programın sunucusu Hasson, Igra'nın açıklamalarına katılarak, 4 yaşından küçüklerin aç bırakılamayacağını ancak 4 yaşından büyük olan her Gazzeli için Igra'nın söylediklerinin geçerli olduğunu teyit etti.

Başta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yöneticiler daha önce birçok kez "Gazze'de masum kimsenin olmadığını" iddia ederek katliamlarını meşrulaştırmaya çalıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bugüne 29 bine yakın sivil hayatını kaybetmiş durumda. Öldürülenlerin yüzde 70'inden fazlasını kadın, çocuk ve yaşlılar oluşturuyor.

Kaynak: Mepa News

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