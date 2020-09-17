MOSSAD Başkanı "cam duvarı kırdık" deyip ihanetin sinyalini verdi

Siyonist İsrail'in istihbarat servisi MOSSAD'ın Başkanı Yossi Cohen yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasının Arap ülkeleriyle ilişkilerindeki "cam duvarı" kırdığını belirterek, "Suudi Arabistan da İsrail ile normalleşme yolunda" diyerek ihanetin sinyalini verdi.

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed Bin Selman ile görüştüğünü ne onaylayan ne reddeden Cohen, "Yorum yapmamayı tercih ederim" dedi.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme adımı atmasının an meselesi olduğunu söyleyen Cohen, "Bunun mümkün olduğuna kesin bir şekilde eminim. Bu normalleşme bu yıl içinde olabilir" ifadelerini kullandı.

Cohen ayrıca İsrail ile normalleşme sürecine ülkelerin katılması için çabaladıklarını dile getirdi.