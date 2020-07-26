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Dünya

Mossad ajanının gizemli Libya ziyareti sonrası harekete geçildi

Libya hükümeti, Mossad ajanı olan Fransız yazar Bernard Levy'nin Cumartesi günü Libya’yı habersiz ziyaretinin ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 16:48:00 - 2020-07-26 16:50:56
Mossad ajanının gizemli Libya ziyareti sonrası harekete geçildi

Libya hükümeti, Fransız yazar Bernard Levy'nin Cumartesi günü Libya'yı habersiz ziyaretinin ardından ziyarete ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tüm detaylar ortaya çıkarılacak

Başkanlık Konseyi İletişim Ofisi, Fransız yazar Bernard Henri Levy'in Libya'yı ziyaretine ilişkin herhangi bir bilgilerinin olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada ziyarete ilişkin tüm ayrıntıların ortaya çıkarılacağı ifade edildi.

Libya hükümeti, Fransız yazar Bernard Levy'nin Misrata'ya özel bir jetle gelmesi ve gizemli ziyaretine ilişkin hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını vurguladı. Libya hükümeti, ziyarete ilişkin Libyalıların öfkeli olduğunu ve bundan sorumlu kişilerin bulunacağını belirtti.

Fransız yazar Bernard Henri Levy'nin İsrail ile sıkı ilişkilere sahip olduğu biliniyor.

 

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