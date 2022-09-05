  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Moskova'dan 25 Hollywood oyuncusuna Rusya'ya giriş yasağı
Dünya

Moskova'dan 25 Hollywood oyuncusuna Rusya'ya giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından sürekli olarak genişletilen Ruslara yönelik kişisel yaptırımlara cevaben ABD'li aktör Sean Penn de dahil 25 ABD vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 16:48:00 -
Moskova'dan 25 Hollywood oyuncusuna Rusya'ya giriş yasağı

25 kişilik listede Sean Penn ve Benjamin Stiller gibi aktörlerin yanı sıra ABD Kongresi üyeleri, bakan yardımcıları, iş dünyası temsilcileri ile kültürel temsilciler yer aldı.

Rus Dışişleri, "Rusofobik çizgide ilerlemeye devam eden, ikili ilişkileri yıkan ve Rusya ile ABD arasındaki cepheleşmeyi tırmandıran ABD hükümetinin hasmane eylemlerine kararlılıkla karşı koyulmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Yeni eklemelerle birlikte, Washington'un yaptırımlarına cevaben Rusya'ya girişi yasaklanan ABD vatandaşlarının sayısı 1073'e ulaştı.

Ukrayna'yla ilgili bir belgesel çeken Sean Penn, nisan ayında Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı görüşmede Ukrayna ordusuna katılıp Rusya'ya karşı savaşmayı düşündüğünü söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23