Moskova'dan 25 Hollywood oyuncusuna Rusya'ya giriş yasağı

25 kişilik listede Sean Penn ve Benjamin Stiller gibi aktörlerin yanı sıra ABD Kongresi üyeleri, bakan yardımcıları, iş dünyası temsilcileri ile kültürel temsilciler yer aldı.

Rus Dışişleri, "Rusofobik çizgide ilerlemeye devam eden, ikili ilişkileri yıkan ve Rusya ile ABD arasındaki cepheleşmeyi tırmandıran ABD hükümetinin hasmane eylemlerine kararlılıkla karşı koyulmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Yeni eklemelerle birlikte, Washington'un yaptırımlarına cevaben Rusya'ya girişi yasaklanan ABD vatandaşlarının sayısı 1073'e ulaştı.

Ukrayna'yla ilgili bir belgesel çeken Sean Penn, nisan ayında Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı görüşmede Ukrayna ordusuna katılıp Rusya'ya karşı savaşmayı düşündüğünü söylemişti.