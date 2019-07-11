0553 313 94 23

Moskova'da termik santralde patlama: 11 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da termik elektrik santralinde gaz borusunun patlaması sonucunda çıkan yangında 11 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:46
Moskova'da termik santralde patlama: 11 yaralı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri,Moskova'nın Mıtışçi bölgesindeki "Severnaya" santralinde çıkan yangında 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yangının, santraldeki gaz borusunun patlaması sonucu çıktığı ifade edildi.

Olay yerine itfaiye ekipleri ve hava araçları gönderildi.

Moskova'da 1992 yılından bu yana kullanılan Severnaya Termik Santrali, Rus enerji şirketi Mosenegro'ya ait. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:46
  1. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri
  2. Rusya'nın başkenti Moskova
  3. Severnaya santrali
  4. itfaiye ekipleri
  5. Rus enerji şirketi Mosenegro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hasta yakınlarından 30 dakika tepkisi
    1. Hasta yakınlarından 30 dakika tepkisi
    2. Gazipaşa Belediyesi, borcu olan..
    3. Astronotlar 3D yazıcıdan üretilen..
    4. "Gıda fiyatlarında denge için yapısal..
    5. Türkiye, Afganistan'a 4,5 milyon..
    6. Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 2’si..
    7. İspanyol ekibi Valencia, 29 yaşındaki..
    8. Srebrenitsa Katliamının 24. yıl..
    9. Sakarya'da büyük panik! Bölgeye..
    10. Bingöl’de Havalimanıbir ayda 17 bin..
    11. 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı..
    12. Rapor yazmayan doktora dehşeti yaşattı
    13. Ergene Velimeşespor’un grubu ve..
    14. Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    15. Görme engelli atletler, Ankara'da..
    16. CHP’li Belediye Portakal’ı delirtti!..
    17. Zehir tacirlerine geçit yok
    18. Karayolunda başıboş hayvanlar trafiği..
    19. Başkan Demir: “Dünyaya örnek olacağız”
    20. Kick boks sporcularına sürpriz moral..
    21. Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun 5...
    22. Şanlıurfa Piazza’da çizgi film..
    23. Ayvalık Kent Konseyi’nin yeni Başkanı..
    24. Yer: Konya'nın Meram ilçesi! Anne ve..
    25. İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt AA'ya..
    26. Diyarbakır Güngüşspor’da hoca tamam
    27. Çalınan motosikletini 150 metre..
    28. Manisa’da feci kazada ölen 6 kişiden..
    29. İngiltere'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    30. Etriye nedir ne işe yarar?
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap