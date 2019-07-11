Moskova'da termik santralde patlama: 11 yaralı Rusya'nın başkenti Moskova'da termik elektrik santralinde gaz borusunun patlaması sonucunda çıkan yangında 11 kişi yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri,Moskova'nın Mıtışçi bölgesindeki "Severnaya" santralinde çıkan yangında 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Yangının, santraldeki gaz borusunun patlaması sonucu çıktığı ifade edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve hava araçları gönderildi. Moskova'da 1992 yılından bu yana kullanılan Severnaya Termik Santrali, Rus enerji şirketi Mosenegro'ya ait.

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