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Dünya Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü
Dünya

Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 09:15:00 -
Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova’da bulunan bir hipermarkette çıkan yangın, toplam 18 bin metrekare alana yayıldı.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Yangın nedeniyle hipermarketin çatısı da çökerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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