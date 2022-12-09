Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova’da bulunan bir hipermarkette çıkan yangın, toplam 18 bin metrekare alana yayıldı.
Açıklamada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.
Yangın nedeniyle hipermarketin çatısı da çökerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.