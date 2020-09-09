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Dünya Moskova'da bir anda Erdoğan şarkısı başladı! Ruslar şaşkına döndü
Dünya

Moskova'da bir anda Erdoğan şarkısı başladı! Ruslar şaşkına döndü

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir boks maçında Rus boksör Artur Beterbiev maça Erdoğan şarkısıyla çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 13:04:00 -

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir boks karşılaşmasında ilginç anlar yaşandı. Dağıstan kökenli Rus profesyonel boksör Artur Beterbiev, maça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Uğur Işılak tarafından seslendirilen "Recep Tayyip Erdoğan-Dombra" şarkısıyla çıktı. 

Salondakiler şaşırdı

Boksör Beterbiev maça Erdoğan şarkısıyla çıkınca salondakiler büyük şaşkınlık yaşadı. Göktürklerin savaş marşı olarak da bilinen şarkıyı duyan Ruslar ne olduğunu anlamaya çalışırken Dombra şarkısı salonda maç öncesi coşkuya neden oldu. 

Bilindiği üzere "Recep Tayyip Erdoğan-Dombra" şarkısı 2014 seçimlerine damga vurmuştu. CHP'den MHP'ye kadar tüm partili vatandaşlar tarafından beğenilen şarkı, günümüzde de sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya devam ediliyor.

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Yorumlar

Ayasofya ,Ayasofia ..........

Ayasofya'nın tekrar müze olacağını duymuş .
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