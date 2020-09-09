Moskova'da bir anda Erdoğan şarkısı başladı! Ruslar şaşkına döndü

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir boks karşılaşmasında ilginç anlar yaşandı. Dağıstan kökenli Rus profesyonel boksör Artur Beterbiev, maça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Uğur Işılak tarafından seslendirilen "Recep Tayyip Erdoğan-Dombra" şarkısıyla çıktı.

Salondakiler şaşırdı

Boksör Beterbiev maça Erdoğan şarkısıyla çıkınca salondakiler büyük şaşkınlık yaşadı. Göktürklerin savaş marşı olarak da bilinen şarkıyı duyan Ruslar ne olduğunu anlamaya çalışırken Dombra şarkısı salonda maç öncesi coşkuya neden oldu.

Bilindiği üzere "Recep Tayyip Erdoğan-Dombra" şarkısı 2014 seçimlerine damga vurmuştu. CHP'den MHP'ye kadar tüm partili vatandaşlar tarafından beğenilen şarkı, günümüzde de sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya devam ediliyor.