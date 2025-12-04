  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Birkaç taktik versene şunlara Özgür Demirtaş! Alman şirketlerinde ekonomi endişesi

Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonda dinleme faslı bitti, yeni aşama başlıyor

Bakan Memişoğlu: 160 ülkeden gelerek sağlık hizmeti alıyorlar Dünya Türkiye’ye geliyor

Uğur Dündar tükürdüğünü yaladı: Saydırdığı Halk TV’ye kapağı attı

Şemsiyenizi almadan binmeyin! İstanbul’da yağmayan yağmur metroya yağdı

Komşu’dan Japonlarla işbirliği! Türkiye SİHA'ları Yunanistan'ı korkuttu

Çocuk katili ve soykırımcı Netanyahu’ya protesto! Katile af tepkisi

Avrupalılara soruldu! İşte sonuç: Trump dost mu, düşman mı?

3 büyük zirveye ev sahipliği... Dünyanın yolu Türkiye'den geçecek

Algıcı Sözcü yöneticileri menemene doydu: Kasım’da her gün yemişler
Dünya Moskova-Yeni Delhi hattında diplomasi trafiği: Putin Hindistan’da
Dünya

Moskova-Yeni Delhi hattında diplomasi trafiği: Putin Hindistan’da

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Moskova-Yeni Delhi hattında diplomasi trafiği: Putin Hindistan’da

Putin’in Hindistan ziyareti, iki ülke arasında savunma, ekonomi ve enerji alanlarında kapsamlı anlaşmaların imzalanacağı kritik temasların başlangıcı olarak görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük resmi ziyaret için Hindistan'a geldi. Putin'in uçağı Yeni Delhi'deki Palam Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Putin'i Yeni Delhi'deki havaalanında bizzat karşıladı.

Putin, Hindistan’da Yeni Delhi’deki Palam Hava Üssü’nde geleneksel Hint kıyafetleriyle kadınların yer aldığı renkli bir seremoniyle karşılandı. Daha sonra Putin ve Modi, gayri resmi görüşme için aynı araca binerek Palam'daki Hindistan Hava Kuvvetleri Üssü'nden ayrıldı.

Cuma günü Yeni Delhi'de üst düzey resmi görüşmeler gerçekleştirilecek. Görüşmelerin ardından taraflar, kapsamlı bir ikili hükümetler arası belge paketi ile çok sayıda ticari anlaşma imzalayacak. Putin ve Modi ayrıca Rusya-Hindistan İş Forumu'nun genel oturumunda konuşma yapacak ve basın mensuplarına ortak açıklamada bulunacak.

Rus heyetinde Savunma Bakanı Andrey Belousov, Tarım Bakanı Oksana Lut, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan yer alıyor.

Rusya’dan ültimatom! ‘Delilik bu savaş çıkarırız’
Rusya’dan ültimatom! ‘Delilik bu savaş çıkarırız’

Gündem

Rusya’dan ültimatom! ‘Delilik bu savaş çıkarırız’

Karadeniz’deki saldırı barış masasını hedef aldı! Rusya’dan sert mesaj geldi
Karadeniz’deki saldırı barış masasını hedef aldı! Rusya’dan sert mesaj geldi

Gündem

Karadeniz’deki saldırı barış masasını hedef aldı! Rusya’dan sert mesaj geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23