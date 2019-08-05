Moskova protestolarında gözaltı sayısı 600’e yükseldi

Moskova’da bağımsız aday olan muhaliflerin belediye seçimleri için adaylık kayıtlarının silinmesi ve seçimlere katılmalarının engellenmesi nedeniyle geçtiğimiz ay başlayan protestolar St. Petersburg’a da sıçrayarak aralıksız olarak devam ediyor. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte dün yeniden sokaklara çıkan göstericiler polisle çatıştı. Göstericiler, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen protestolara devam etti. Yaşanan arbede devam ederken, polis direnen protestocuları gözaltına almaya başladı. Moskova’daki gösteriler gece yarısı da devam ederken polisler taksileri dahi durdurarak protestocu olmasından şüphelendiği kişileri gözaltına almaya devam etti.

Saat 23.00 sıralarında Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamada, polise direniş gösteren toplam 600 göstericinin gözaltına alındığı duyurulurken, gösterilere yalnızca bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.

Muhaliflerin gece yarısından sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise resmi gözaltı sayısının gerçeği yansıtmadığı ve en az bin kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

Rus polisinin müdahalelerde aşırı güç kullanması tepkilere neden oldu.

Komünist lider Zyuganov: “Bu protestolar ‘turuncu cüzzam’dır”

Rusya’daki komünist liderlerden Gennady Zyuganov, protestolarla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Komünistlerin ve batı yanlılarının protesto gösterileri düzenlediği akşam saatlerinde Rus ajanslarına açıklama yapan Zyuganov, “Moskova’daki protestolara gençlerin katılmamasını tavsiye ediyorum. Bu protestolar ‘turuncu cüzzam’dır” ifadeleriyle eleştirdiği gösterileri, Ukrayna’da 2004’te gerçekleştirilen Turuncu Devrim’e benzetti.

Protestolara katılan öğrenciler üniversiteden atılacak

Protestolar devam ederken bir açıklama da Moskova Pedagoji Devlet Üniversitesi Rektörü Aleksey Lubkov’dan geldi. Lubkov, Rus basınına yaptığı açıklamada, “Moskova’da izinsiz gerçekleştirilen protestolara katılan ve polis tarafından gözaltına alınan öğrencilerin öğrencilik hakkı sona erecektir” ifadelerini kullandı.

Rus sosyal medya kullanıcıları, açıklamanın ardından Moskova Pedagoji Devlet Üniversitesi rektörünün öğrencilerin protesto haklarını şantajla ellerinden almak istediğini öne sürdü ve rektöre istifa çağrısında bulundu.

Ukrayna isyanını bastıran general protestolara müdahale etti

Ukrayna’daki 2014 Maidan Olayları’nı bastıran Kiev Berkut Alayı eski Komutan Yardımcısı Albay Sergey Kusyuk, bugün Moskova’daki mitingde polis kuvvetlerini yönetirken görüntülendi.

Muhalefetin, 2014 yılında Ukrayna Meclisi’ni içten ve dıştan kuşatması sonrası Devlet Başkanı Victor Yanukoviç, Maidan’ı boşaltma emri vermişti. Yanukoviç’in emrinin ardından Albay Kusyuk, operasyon emri vermişti ve yaşanan olaylarda 30’a yakın kişi hayatını kaybetmişti. Bu olaylar, muhaliflerin de silahlanmasına ve Ukrayna’da adeta bir iç savaş çıkmasına neden olmuştu.