'Moskova önemliydi festival yolculuğumuz sürecek'

Yönetmen Seyid Çolak, Rus kültürüyle filmlerinde bağ kurmak istediğini söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye’nin "onur konuğu ülke" olarak katıldığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde, dünya prömiyeri yapılan "Kapan" filminin yönetmeni Çolak, festivali ve Rus kültürünü AA muhabirine değerlendirdi.

TRT'nin ortak yapımcısı olduğu "Kapan" filminin yönetmeni Çolak, bu festivale ilk kez katıldığını dile getirerek, "Dünyanın en önemli festivallerinden birisinde filmin prömiyerini yaparak, amacımıza ulaşmış olduk. Burada yarışmak bizim için önemliydi. Filmimizi dünyanın tüm festivallerine göndermek için fırsatımız oluştu." dedi.

Çolak, festivalin kendisi için çeşitli ülkelerden gelen yönetmen ve oyuncularla tanışmasına vesile olduğunu belirtti.

Filmin hikayesinin izole edilmiş bir adada geçtiğini anlatan Çolak, "Zor bir hikayeyi anlatmaya çalıştık. Rus izleyicileri, hikayeyi baştan sona kadar anlamış. Bu beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Çolak, yeni film projesi için hazırlıklar yaptığını anlatarak, "Senaryomda, Rus bir karakteri yazarsam, Rus oyuncularla setimi paylaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.

"Rus kültürü bizi besliyor"

Seyid Çolak, sanatın, iki ülkenin kültürlerini birbiriyle etkileştirdiğini söyledi.

Rus kültürün dünyaca ünlü olduğuna işaret eden Çolak, "Rus kültürüyle, filmlerimde bağ kurmak istiyorum. Bu kültürde bizi besleyen bir memba var." değerlendirmesinde bulundu.

Çolak, Rus kültürünü edebiyat eserleri ve filmlerinden tanıdığını dile getirerek, "Rus yazarların kitaplarıyla kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Dostoyevski’nin müzesine gittiğimde çok farklı duygulara kapıldım. Çünkü bende onun yeri ayrıdır." diye konuştu.

"Filmin çekimleri eğlenceli ve tartışmasız geçti"

Çolak, "Kapan" filmin senaryosunu Güven Adıgüzel ile beraber yazdığını ve ilk uzun metrajlı filmi olduğunu ifade etti.

Filmin çekimlerinin eğlenceli ve tartışmasız geçtiğini belirten Çolak, "Film çekmek meşakkatli bir iştir. Elbette, çekimler esnasında zorluklar da yaşadık. Fakat bu zorlukları eğlenceye çevirmeye çalıştım, çünkü sevdiğim bir iş yapıyorum." şeklinde konuştu.

Çolak, film hikayesinin üç şehirde geçtiğini kaydederek, "Film kaynak gerektiren bir şey. Kültür (ve Turizm) Bakanlığından ilk film desteği aldık, sonra da TRT ortak yapım anlaşmasını imzaladık. Bundan dolayı filmin yapımı kolaylaştı." ifadelerini kullandı.