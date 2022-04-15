Moskova kruvazörü nedir? Moskova kruvazörü battı mı özellikleri
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Son olarak Moskova kruvazörünün battığı duyuruldu. Peki, Moskova kruvazörü nedir?
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Moskova' kruvazörünün battığını duyurdu. Rus yetkililerin yaptığı açıklamada, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında gemi battı" ifadeleri kullanıldı.
Moskova kruvazörü nedir? Moskova kruvazörü battı mı özellikleri
Moskva; Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri'ne ait Slava sınıfı güdümlü füze kruvazörü (Projekt 1164 Atlant sınıfı)'nün birinci gemisi. Slava olarak hizmete girdi ve Moskova sınıfı denizaltısavar kruvazörü (Projekt 1142 sınıfı)'nün birinci gemisi Moskova 'nın hizmet dışı olmasıyla Moskova adını aldı.
1976 yılında Nikolayev (günümüzde Ukrayna'nın Mikolaiv şehri)'ta bulunan 61 Kommunar Tersane Plantı'nın 445 no'lu Tersane'sinde inşaata başlandı. 1979 yılında suya indirildi. 30 Ocak 1983 tarihinde hizmete girdi. 18 - 22 Kasım 1986 tarihleri arasında Yunanistan'ın Pire limanını ziyaret etti. Aralık 1990'da Nikolayev'e dönüp 21 Mart 1991'de onarıma girdi. 16 Mart 1996'da adı Moskova olarak değiştirildi. Ağustos 1999'da tekrar hizmete girdi.
2002 yılında Karadeniz Filosu bayrak gemisi olan Admiral Golovko (Kynda sınıfı veya Grozny sınıfı güdümlü füze kruvazörü, Projekt 58 sınıfı kruvazör'nün üçüncü gemisi)'nun hizmet dışı olmasından dolayı tekrar hizmete girip Karadeniz Filosu bayrak gemisi oldu. 2003'te Indra-2003 Rusya-Hindistan deniz tatbikatına katıldı.
2008 Güney Osetya Savaşı sırasında 9 - 12 Ağustos 2008 tarihleri arasında Karadeniz'in güvenliğini sağlamak amacıyla konuşlandırıldı. Rusya'nın Abhazya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasından sonra Abhazya'nın başkenti Suhum'da demirledi.