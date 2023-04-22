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İSLAM 'Moskova değişiyor bizdeki Moskoflar değişmiyor'
İSLAM

'Moskova değişiyor bizdeki Moskoflar değişmiyor'

Yeniakit Publisher
2023-04-22 23:33:00 - 2023-04-22 23:34:15

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Moskova'da kılınan bayram namazındaki yoğunluğa ilişkin değerlendirmesinde, "Moskova kızıldan yeşile, küfürden İslam’a doğru değişiyor lakin bizdeki Moskofların İslam’a bakışı değişmiyor." dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 100 bini aşkın Müslüman bayram namazı kıldı.

Moskova'da yaşayan Müslümanlar namaz sonrasında tekbirlerle yürüyüş yaptı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Moskova'daki bayram namazı yoğunluğunu şu ifadelerle değerlendirdi:

Bir zamanlar meydanlarına "Din Afyon'dur" diye yazılan Moskova’nın sokaklarında Müslümanlar tekbirlerle yürüdü. Moskova kızıldan yeşile, küfürden İslam’a doğru değişiyor lakin bizdeki Moskofların İslam’a bakışı değişmiyor.

Moskova'da 100 binin üzerinde Müslüman bayram namazının ardından tekbirlerle yürüdü!
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