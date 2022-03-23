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Ekonomi Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başlayacak fakat bir şartla!
Ekonomi

Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başlayacak fakat bir şartla!

Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nın yarın sınırlı sayıda hisseler için işlemlere açılacağını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 17:09:00 - 2022-03-23 17:19:45
Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başlayacak fakat bir şartla!

Ukrayna ile girdiği savaşın etkisi olarak ekonomik sorunlar yaşayan Rusya'nın borsası, Batılı ülkelerin yaptırımları ve hisse senetlerindeki düşüş nedeniyle kapanmıştı.

Moskova Borsası'nda işlemlerin yarından itibaren sınırlı sayıda hisselerde tekrar başlayacağı duyuruldu.

moskova borsası, yarın tsi 09.50 ila 14.00 saatlerinde işlemlere açılacak

Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nın yarın sınırlı sayıda hisseler için işlemlere açılacağını duyurduğu açıklamada, Moskova Borsası'nın yarın TSİ 09.50 ila 14.00 saatlerinde işlemlere açılacağı belirtildi.

İşlemler 33 Hisse Senedinde Yapilabilecek

İşlemlerin sadece 33 hisse senedinde yapılabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, açığa satışların ise yasaklandığı kaydedildi.

Dev Şirketlerin Hisseleri Işlem Görebilecek

Bankanın yayınladığı ve işlemlerin başlayacağı şirketler arasında Gazprom, Rosneft ve Sberbank gibi ülkenin tanınmış şirketleri de bulunuyor.

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