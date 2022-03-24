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Ekonomi Moskova Borsası 1 ay sonra tekrar açıldı! İşte rakamlar...
Ekonomi

Moskova Borsası 1 ay sonra tekrar açıldı! İşte rakamlar...

Batı'nın uygulamaya koyduğu yaptırımlar karşısında24 Şubat'ta işlemlerin durduğu Moskova Borsası'nda bugün sınırlı sayıda hisse işlem görmeye başladı. Bir aylık aranın ardından açılan işlemlerle hisselerdeki ortalama artış yüzde 10'u aştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 10:51:00 -
Moskova Borsası 1 ay sonra tekrar açıldı! İşte rakamlar...

Moskova Borsası’nda işlem gören ve Gazprom ve Sberbank’ın da aralarında olduğu 33 Rus hissesinde bugün işlemler yeniden başladı. İşlemler 14:00'a kadar devam edecek. Açılışın ardından Moskova Borsası'nda işlem gören hisse senetlerinde ortalama yükseliş yüzde 10'u aştı.

Moskova Borsası'nda açıga satış yapılamazken işlem görmelerine izin verilen hisseler arasında Sberbank, VTB, Rosneft ve Gazprom da bulunuyor.

İşgalin başladığı gün Moskova Borası, rekor bir düşük yaşayarak yüzde 45 değer kaybetmişti.

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