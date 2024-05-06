MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı: Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı dünyanın en iyileri arasında yerini aldı

Bu yıl 50’inci kez düzenlenen Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 171 mobilya markasını tasarımcılar, tedarikçiler, satıcılar ve uluslararası alım heyetleriyle buluşturdu. 28 bin metrekare alanda gerçekleştirilen fuarda, Türk mobilya markalarının son model tasarımları büyük ilgi gördü. Yoğun ziyaretçi akınına uğrayan fuar, en yoğun günü 23 Nisan’da yaşadı. Fuar ikinci gününde 5 bin 800 ziyaretçiyle son 5 yılın en yüksek gün bazlı ziyaretçi sayısına ulaştı.

Trendlere yön veren fuar

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, çok önemli anlaşma ve işbirliklerine sahne olan 50. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nın hem mobilya markaları hem de sektör profesyonelleri açısından çok verimli geçtiğini belirterek “Fuar, bu yıl da mobilya trendlerinin belirlendiği, sektörün ticaretine yön veren platform olma işlevini yerine getirdi” dedi. MODEF tarafından düzenlenen Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nın bu özelliğiyle dünyanın önde gelen mobilya fuar organizasyonları arasına girdiğini vurgulayan Balcı, şunları söyledi:

“Salone del Mobile Milano ile yarışıyor”

“Türk mobilya markalarının sergilediği model ve tasarımların tamamının yerli ve yabancı alım heyetlerinden büyük ilgi ve itibar gördüğünü memnuniyetle belirtmek istiyorum. Neredeyse tüm modeller vitrine konur konmaz alıcı buldu. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nın model ve tasarım trendlerini belirleme konusunda ABD’deki High Point Market ve Salone del Mobile Milano fuarlarının izinden gittiğini söylemek yanlış olmaz. Türk mobilya sektörünü bugünlere getiren ve 50. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nda göğsümüzü kabartan tüm katılımcı markalarımıza teşekkür ediyorum.”

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Açık fuara doğru

Tüm dünyanın ve Türkiye’nin ön önemli grupları ile alım heyetlerinin fuarda yerini aldığını anlatan Balcı, “Türk mobilya marka ve modellerinin gördüğü ilgiyi, İnegöl caddelerinde de gözlemek mümkündü. 5 gün boyunca, İnegöl’ün tüm caddeleri ve alışveriş merkezleri fuar için yurtiçinden ve yurtdışından gelen ziyaretçilerle doldu, taştı. Sektör profesyonelleri, geç saatlere kadar mobilya mağazalarını gezdiler. Bu manzara, 50. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nın açık şehir fuarcılığına doğru yol aldığını da gözler önüne serdi” diye konuştu.