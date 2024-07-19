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Dünya Moruk Biden'ın kafa gitmiş! Eşini de karıştırdı
Dünya

Moruk Biden'ın kafa gitmiş! Eşini de karıştırdı

Yeniakit Publisher
2024-07-19 21:45:00 -

İlerleyen yaşı ve gafları ile dünyaya rezil olan ABD Başkanı Joe Biden bu sefer işi iyice abarttı. Resmi resepsiyonda, başka bir kadını eşiyle karıştıran Biden'a eşi Jill Biden müdahale etti.

ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir gafa imza attı. Katıldığı resmi resepsiyonda başka bir kadını eşi sanarak bir süre elini tutan Biden'a, eşi Jill Biden müdahale etti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi ABD Başkanı Joe Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi.

EŞİNİ KARIŞTIRDI

Biden, katıldığı resepsiyonda mavi elbise giymiş bir kadını eşi sanarak elini tuttu. Kadınla el ele göz göze sohbet eden Biden'a eşi Jill Biden müdahale etti. First Lady Biden hemen araya girerek ikiliyi ayırdı.

Eşini bir anda yanında gören Biden, büyük şaşkınlık yaşadı. O ise anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Öte yandan konuya ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Kaynak: AA

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