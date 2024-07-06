Moruk Biden canlı yayında patladı! Çekilmesi için devreye girdiler

Amerikan Washington Post gazetesine ismini vermeden konuşan iki yetkili konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, Demokrat Senatör Warner'ın, Biden'ın yarıştan çekilmesi için diğer senatörlerle görüştüğünü iddia etti.

İddialara göre, Warner, "Biden'ın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı yenebilecek bir kampanya yürütemeyeceğinden endişe duyduğunu ve canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının ardından artık seçimde kalamayacağını" söyledi.

Warner'ın sözcüsü Rachel Cohen ise iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkedeki pek çok kişi gibi, Senatör Warner da, seçim kampanyası için kritik günlere girildiğini düşünüyor ve bunu Beyaz Saray'a açıkça belirtti." ifadelerini kullandı.

Biden ise basına verdiği demeçte, "yarıştan çekilmesini isteyen tek kişinin Warner olduğunu" öne sürerek, "Başka hiç kimsenin böyle bir talebi yok" diye konuştu.

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İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açmıştı

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da Joe Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısı yaparak Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.

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