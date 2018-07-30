Moro Müslümanları, Türkiye'nin devamlı desteğini bekliyor

İbrahim, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından cuma günü onaylanan ve Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa süreci ve beklentilere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Filipinler hükümeti ile yürütülen barış sürecinde Türkiye'nin resmi olarak yer aldığını söyleyen İbrahim, "Türkiye'nin, Bangsamoro Organik Yasası ile içerisine girdiğimiz bu yeni süreçte de Moro Müslümanlarına yardıma devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Bangsamoro'da Türkiye'den İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) bölgeye katkılarına da değinen İbrahim, Türkiye'nin desteğiyle şu ana kadar yaklaşık 200 öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğü bilgisini de verdi.

İbrahim ayrıca, Türkiye'nin, Filipinler hükümetiyle yürütülen müzakerelere dahil olduğunu, İngiltere, Suudi Arabistan, Japonya'nın yanında üçüncü taraf olarak uluslararası grubun içinde yer aldığını anımsattı.

"HALKIN BEKLENTİ İÇİNDE OLDUKLARI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ SÜREÇ İSTİYOR"

İbrahim, Bangsamoro halkının iyimser bir yaklaşımda olduğunu ve sorunların çözümünde kendilerine güvendiklerini belirtti.

Bu beklentiyi boşa çıkarmayacaklarını ancak problemlerin hemen de çözülemeyeceğini dile getiren İbrahim, "Halkın beklenti içindeki oldukları sorunların çözümü süreç istiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan eğitim gibi bazı alandaki tüm meselelerin çözümünün daha da zaman alacağının altını çizen İbrahim, bunun için çok çalışmalarını gerektiğini ve bu noktada uluslararası toplumun desteğiyle hareket edeceklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası cuma günü Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından onaylanmıştı. Yasanın en erken 90 ve en geç 150 gün içinde Moroların yaşadığı bölgede halk oylamasına sunulması gerekiyor.

Filipinler devleti ile Morolu Müslümanlar arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü.

Nüfusu 10 milyonun üzerinde olan Moro halkının en yoğun yaşadığı bölgeler Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, Tawi Tawi ve Basilan olarak sıralanıyor.

Bangsamoro Organik Yasası ile bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artması bekleniyor. Bangsamoro hükümetinin kurulması, bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı şeriat mahkemelerinin açılması ve bölgedeki idari yetkilerin Bangsamoro hükümetine devredilmesi öngörülüyor. Ayrıca, eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve MİKC'nin kolluk kuvvetlerine katılabilecekleri belirtiliyor.