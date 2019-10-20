Mormiks nedir? Mor ekmeğin faydası nedir?

Vücutta onarım başlatan mormiks’den yapılan ve Japonya’da zorunlu olan mor ekmek, Malatya’da da üretilmeye başlandı. Haberin ardından Mormiks nedir? Mormiks ile üretilen ekmeğin faydası nedir? soruları merak edilmeye başlandı. Mor ekmeğin faydası nedir? İşte detaylar...

Türkiye'de İstanbul Üniversitesi, Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin 12 yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmeğin imalatına Malatya'da başlandı. Malatya'da ekmek imalatı yapan bir firma tarafından ilk kez üretilen mor ekmeği vatandaşlar almaya başladı. Japonya'da vücut onarımına katkı sunduğu için zorunlu olarak üretilen mor ekmeği Türkiye'de ilk kez Malatya'da üreten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yılmaz, Malatyalı Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibine teşekkür etti.

Mor ekmeğin faydası nedir?

Beyaz ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu ve mor ekmeğin vatandaşlar tarafından rağbet gördüğünü dile getiren Bahadır Yılmaz şunları dedi:

"Bu büyük sorumluluğu bize verdiği için şirketim, çalışanlarım ve Malatyalılar adına Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibine teşekkür ediyorum. Özellikle beyaz ekmeğin, çok hızlı sindirildiği, kan şekeri düzeyini olumsuz etkilediği, glisemik indeksi yüksek olduğu ve obezitenin nedenlerinden biri sayıldığı için, artık tüketilmesi tavsiye edilmemektedir. Bir başka deyişle, beyaz ekmek artık sağlıklı beslenmenin bir parçası değildir ve hatta bir cips, bir kola gibi de düşmandır. Biz mor ekmeği ürettik, öncelikle kendimiz tükettik, faydalı olduğuna inandık, yakınlarımıza önerdik, onlardan da olumlu tepkiler gördük ve piyasada satmaya karar verdik. Şimdi burada mor ekmek, simit, baklava üretimini yapıyoruz. Şu an için çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ürünlerimizi Malatya dışına da göndermeye başladık. Malatyalılar ürünlerimizi firmamız şubelerinden rahatlıkla alabilirler. Ürünlerimiz tamamen mormiksten yapılmaktadır. Mormiks bir fonksiyonel gıdadır. Fonksiyonel gıda demek, vücutta onarım işlemlerini başlatmaya çalışan gıdadır. Bu tür gıdalar Japonya'da devlet kanunuyla zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye'de mormiks Prof. Dr. İhsan Kara tarafından 19 kişilik ekiyle 12 yılda ortaya çıkan bir başarı ve emeğin ürünüdür. Tamamıyla doğaldır ve tamamıyla orijinaldir. Mormiksin faydaları; şeker hastalarımızın şekerini baskılamakta ve şeker hastalıklarının yan etkileriyle de mücadele etmektedir. Mormiks kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp, beyin damarları tıkanmalarında, böbrek yetmezliklerinde, kol- bacak ağrıları ve uyuşmalarında, diz ve kalça eklem ağrıları, unutkanlık ve Alzheimer hastalıklarında çok başarılı sonuçlar elde edildiği hocalarımız tarafından kanıtlanmıştır. Malatyamıza hayırlı olsun, şifa olsun" dedi.

Mormiks nedir?

Mormiks temelde gıdaların içerisinde katılabilecek ve hazırlanan gıdaların Fonksiyonel Gıda olmasını sağlayabilecek, toz formda bir etken bileşendir. İçeriğinde mor sebze ve meyvelerden saflaştırılan ve sağlığa faydaları binlerce bilimsel yayına konu olan antosiyaninler (renk pigmentleri) vardır. %100 doğal ve tamamen ülke kaynaklarıyla üretilen %100 yerli bir üründür.

Rengi neden mor?

Mor renk kırmızı sebze meyvelerdeki aktif bileşenlerin doğal renginden geliyor. Aslında sebze ve meyvelerde sağlığımıza faydalı olan kısım şekerli olan kısım değil, rengini veren doğal kısım. Bu nedenle üretilen unlu mamüller de mor renkte oluyor. Teknoloji kullanılarak saflaştırıldığı için yapılan ürünün lezzetinde ve kokusunda bir değişiklik olmuyor. Yani mor renk unlu mamüller doğal tadında ve kokusunda. Tek fark içeriği mor bileşenlerce zenginleştirilmiş olması. Yani sentetik herhangi bir kimyasal içermiyor!

Mor ekmek antosiyanin içeriğinden dolayı mor renge sahip.

Mor meyve ve sebzelerde bulunan ‘antosiyanin'lerin diyabet, kalp damar hastalıkları, kanser ve daha birçok hastalığa karşı koruyucu olduğu bilimsel araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Her aşaması deneylerle araştırmalarla tamamlanan bu ürün beslenme ile alamayacağınız kadar antosiyanin içeriyor.

Kaz dağlarından toplanan zeytinlerden elde edilen zeytinyağları kurkumin ve bazı polifenollerle zenginleştirilerek satışa hazır hale getiriliyor. Zeytinyağı zaten başımızın tacı iken bu şekilde zenginleştirilmesi sonucu muazzam bir besin ortaya çıkıyor. Çünkü içine katılan kurkumin zerdeçaldan elde edilen sayısız faydaya sahip bir madde ve yine benzer şekilde zerdeçal yiyerek aynı miktarda kurkumini almamız için kilolarca zerdeçal yememiz gerekir ki; bu da mümkün değildir.