Moritanya'daki G5 Sahel Zirvesi'nde terörizm konusunda uluslararası askeri destek çağrısı yapıldı

HARTUM (AA) - Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlenen G5 Sahel Zirvesi, terörizm konusunda uluslararası destek çağrısıyla sona erdi.

Moritanya resmi haber ajansına göre, dün sona eren zirvenin sonuç bildirisinde, G5 üyesi ülkelerin devlet başkanları, terörizm ile mücadelede uluslararası toplumdan daha fazla askeri destek talep etti.



Zirveye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed katıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de video konferans yöntemiyle zirveye eşlik etti.



Bildiride, zirvenin, Fransa'nın güneyindeki Pau kentinde 6 ay önce yapılan zirvede alınan kararların takibi çerçevesinde yeni bir aşamayı temsil ettiği belirtilerek, Fransa, ABD ve diğer ortaklara Sahel bölgesine destekleri için teşekkür edildi.

Terörizm ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kararlılık mesajı verilen bildiride, salgının Sahel ülkelerinin kırılgan ekonomilerine büyük zarar verdiği vurgulanarak, bu ülkelerin dış borçlarının silinmesi çağrısı yapıldı.



- G5 Sahel Gücü'ne uluslararası camia da destek veriyor

G5 Sahel Gücü, Fransa'nın öncülüğünde Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele amacıyla 2014 Şubat'ta kurulmuştu.

Terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı 5 bin kişilik bir orduyla mücadele eden G5 Sahel Gücü'ne uluslararası camia da destek veriyor.

