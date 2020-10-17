  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Moritanya’da Maarif Okulları öğrencisi üniversiteye geçiş sınavında birinci oldu
Aktüel

Moritanya’da Maarif Okulları öğrencisi üniversiteye geçiş sınavında birinci oldu

Türkiye Maarif Vakfı Moritanya Lisesi öğrencisi Halid Muhammed el-Muhtar Sidi Ahmed, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursuyla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyacak

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:41:06 -
Moritanya’da Maarif Okulları öğrencisi üniversiteye geçiş sınavında birinci oldu

HARTUM (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Moritanya Okulları, üniversiteye geçiş sınavlarında büyük başarı elde etti.

TMV Moritanya Lisesi son sınıfı burslu öğrencisi Halid Muhammed el-Muhtar Sidi Ahmed, 200 bin öğrenci arasında son 4 yılın en yüksek puanını alıp ülke birincisi oldu.

Türk Hava Yolları Moritanya Ofisi de eğitim hayatı boyunca Ahmed’in Türkiye’ye gidiş-geliş masraflarını üstlendi.

- Eğitim için Türkiye’yi tercih ediyorlar

Tercihini doktorluktan yana kullanan Moritanyalı öğrenci, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından sağlanan Türkiye Bursları ile Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyacak.

Moritanya’da kapatılan FETÖ okullarını enkaz halinde devralarak 2017-2018 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başladıklarını belirten TMV Moritanya Ülke Temsilcisi Adil Tanış, "Türkiye Maarif Vakfı Okulları, kısa zaman içerisinde ülkenin en kaliteli eğitim kurumlarından biri haline geldi. Bu yıl yapılan üniversiteye geçiş sınavına katılan öğrencilerin genel başarı ortalaması yüzde 16’yken Maarif Okullarından sınava katılan öğrencilerin başarı ortalaması yüzde 92 oldu. Bu sene 62 mezunumuzun 56’sı, 26 farklı bölümde çeşitli Türk üniversitelerine kayıt hakkı kazandı." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde de dersleri aksatmayarak uzaktan eğitim uyguladıklarını söyleyen Tanış, öğrencileriyle mezuniyetlerinden sonra da irtibatlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu Türkiye’yi Fransızlara şikayet etti
Siyaset

İmamoğlu Türkiye’yi Fransızlara şikayet etti

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkede demokrasinin işlemediğini iddia ederek Türkiye’yi Fransa basınına şikayet etti.
Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı!
Gündem

Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı!

Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi, Türk istihbaratının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilg..
Ermenistan'ın sinsi planı devrede!
Dünya

Ermenistan'ın sinsi planı devrede!

İran'ın Hüdaferin ilçesinde 2 köye düşen roketlerle ilgili Azerbaycan açıklamada bulundu. Azerbaycan, Ermenistan'ın İran'a bilerek roket at..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay