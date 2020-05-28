Morhipo.com yaz sezonunu açtı

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, yaz sezonunu Loves You Beach ve Morhipo Beach koleksiyonlarıyla açtı.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, her yaz plaj şıklığı için yeni tasarımları kullanıcılarına uygun fiyatlarla sunan Morhipo.com, bu yaz da mayo ve bikiniden pareoya şapkadan plaj çantasına en trend parçaları modaseverlerle buluşturuyor.

Bu yılın öne çıkan parçalarından tek renk, fırfır ve pencere detaylı mayolar ile "animal print" bikiniler Morhipo Beach koleksiyonunda yer alıyor.

Nude tonlar bu yaz elbiselerde olduğu gibi mayo ve bikinilerde de oldukça ilgi çekiyor. Beyazın şıklığı ve siyahın asaleti ise her zaman olduğu gibi bu yıl da yerini koruyor. Çarpıcı kesimleri ve tül dekolte detaylarıyla siyah bikini ve mayolar bu yaz da vazgeçilmezler arasında olacak.





- Plajlarda tropikal esintiler





Mayo ve bikinilerdeki sadelik, pareo ve elbiselerde yerini canlı renklere ve çiçek desenlerine bırakıyor.

Bu yıl oldukça sık görülecek tropikal çiçek desenler ve çizgili tasarımlar Loves You Beach koleksiyonunda da görülebilecek. 2015 Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo’nun taşıdığı Loves You Beach bikini ve mayolar, bu yazın plaj modasında dikkati çekecek.

Yaz aylarının en sevilen desenlerinden biri olan çizgiler de bu yıl öne çıkıyor. Mavi-beyaz, kırmızı-beyaz, siyah-beyaz çizgili tasarımlarla spor şıklığı yakalanabilecek.