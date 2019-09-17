Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı

Türkiye Kick Boks Şampiyonu Serdar Beyhatun’a sosyal medyadan kalpli mesajlar yollayan, açıklamalarıyla olay olan şarkıcı Yılmaz Morgül, HDP binası önünde evlat nöbetinde olan annelere destek veren ünlüleri eleştirdi. Morgül, Diyarbakır'daki annelerin yanına giden ünlülerin tek amacının çarklarını döndürmek olduğunu söyledi.

Kanal D'de yayınlanan bir programa katılan Yılmaz Morgül, programda ilginç açıklamalarda bulundu.

Destek için giden ünlüleri hedef aldı

Her seferinde eşsiz bir tarzının olduğu konusunda açıklamalarda bulunan Morgül, geçtiğimiz günlerde HDP binası önünde çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbetine destek vermek için Diyarbakır'a giden ünlüleri eleştirdi.

'Tek amaçları çarklarını döndürmek'

Diyarbakır'daki annelerin yanına giden ünlülerin tek amacının çarklarını döndürmek olduğunu söyleyen Morgül, bu durumun sanatçılığa yakışmadığını, kendisinin ilk günden beri o annelerle birlikte kalbinin attığını söyledi.