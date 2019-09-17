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Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı

Türkiye Kick Boks Şampiyonu Serdar Beyhatun’a yolladığı kalpli mesajlarla sosyal medyada ifşa olan Yılmaz Morgül, HDP binası önünde evlat nöbetinde olan annelere destek veren ünlüleri eleştirdi.

17 Eylül 2019 Salı 09:40
Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı

Türkiye Kick Boks Şampiyonu Serdar Beyhatun’a  sosyal medyadan kalpli mesajlar yollayan, açıklamalarıyla olay olan şarkıcı Yılmaz Morgül, HDP binası önünde evlat nöbetinde olan annelere destek veren ünlüleri eleştirdi. Morgül, Diyarbakır'daki annelerin yanına giden ünlülerin tek amacının çarklarını döndürmek olduğunu söyledi.

Kanal D'de yayınlanan bir programa katılan Yılmaz Morgül, programda ilginç açıklamalarda bulundu.

Destek için giden ünlüleri hedef aldı

Her seferinde eşsiz bir tarzının olduğu konusunda açıklamalarda bulunan Morgül, geçtiğimiz günlerde HDP binası önünde çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbetine destek vermek için Diyarbakır'a giden ünlüleri eleştirdi.

'Tek amaçları çarklarını döndürmek'

Diyarbakır'daki annelerin yanına giden ünlülerin tek amacının çarklarını döndürmek olduğunu söyleyen Morgül, bu durumun sanatçılığa yakışmadığını, kendisinin ilk günden beri o annelerle birlikte kalbinin attığını söyledi.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 09:40
  1. Türkiye Kick Boks Şampiyonu Serdar Beyhatun
  2. Kanal D
  3. Diyarbakır
  4. Yılmaz Morgül
  5. HDP
  6. diyarbakır'daki evlat nöbeti

YORUM YAZ

  • NurNur17 dk önce
    Yüreğindeymiş atma martin her kesin yüreğinde ne varsa Allah bilir. Gitmiyorsan gitme yürek ister oaraya gitmek gidenlere dil uzatma
  • özgürözgür18 dk önce
    cumartesi annelerine destek olan sanatçılar için de aynısı söyleseydi sözlerinde samimiyet aranırdı. ne şiş yansın ne kebap, ben çarkımı döndüreyim gerisi laf
  • MalatyaMalatya18 dk önce
    Pembe şeker haysiyetli olbiraz ülkene ve insanına sahip çık
  • YusufYusuf26 dk önce
    Bir bu yumusak eksikti. Bir bitmediniz ......
  • adsiz adsiz 26 dk önce
    Şe..fsiz kendini ne sanıyor acaba
  • GüneyrüzgarıGüneyrüzgarı26 dk önce
    İlgi alanın ne ise ona konsantre ol sen Yılmaz.Kalpleri ALLAH bilir sadece,sen gitmiyorsan gidene de söz söyleme.Bu kadar meraklıysan bu işe,terörü ve teröristi destekleyenlere ve bunlarla ittifak yapanlara ses ver bence,hadi cınım hadi.
  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 28 dk önce
    Bu gibilerin müsebbibi bunları seyredip destek olanlar ve onlar dan nemalanan tv lerdir .
  • CoskunakademiCoskunakademi35 dk önce
    Yalan mi demis gulben ergen yavuz bingol hulya kocyigit gibiler her daim iktidar nerdeyse ordalar birisi damana ihsleler aliyor birisi trt den ve akp li belediyelerden geciniyor bunlar o kadar samimi iseler corluda olen cocuklarin anneleri mahkemede adslet ariyor ve seslerini duyuramiyorlar ve olen bir cocugun annesi diyorki benim cocugum gulben ergenin cocuguyla spordan arkadasti diyor birgun olsun bizi sormadi diyor haksiz mi sizce...Yilmaz Morgul o saydigim isimlerden daha delikanli bir kisidir
  • Libero Libero 51 dk önce
    Karışma ,gölge etme,h..nlere ,devlet düşmanlarına fırsat verme.
  • İbrahim güven İbrahim güven 53 dk önce
    Adi i.ne donun elinde geziyorsun
  • Efelerdiyari Efelerdiyari 56 dk önce
    Bunlari basimiza sanatci diye yutturan Medya degilmi?cinsi bozuktan ne beklerin i..elerin partisi olsa kosa kosa giderdi. I.ne bozuntusu. Ne olacak ne beklenirdi zaten
  • orak çekiçorak çekiç1 sa önce
    MİADI DOLMUŞ LGBTİ NİN DEDİKLERİNİN BİR ÖNEMİ VARMI ..BUNLARI ADAM YERİNE KOYMAK ADAMLIĞA SIĞAR MI?
  • Milletin iradesiMilletin iradesi1 sa önce
    Memlekette başka adam kalmadıda lut,un çocuğu i...leremi şöz düştü .
  • zakozako1 sa önce
    bu kadın mı erkek mi YA..?
  • Mehmet SoyluMehmet Soylu1 sa önce
    Olum bak git
  • ÖZGÜR TEMÜRÖZGÜR TEMÜR1 sa önce
    Yılmaz morgül?Kim bu tanıyan var mı?
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Bu i..enin ne dediğinin önemi yok, haber yapmak dahi abes.

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