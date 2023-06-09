Morgan Stanley'den dolar ve faiz tahmini

Raporda Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasının geleneksel para politikasına dönüşün bir işareti olduğu belirtildi.

Seçimlerin ardından Türk lirasında değer kaybı ve finansal koşullarda sıkılaşma beklediğini belirten kurum ekonomistleri para biriminde dünkü kadar sert değer kaybı beklemediklerini, yıl sonu tahminlerinin 28 civarında olduğunu ifade etti.

Merkez Bankası’ndan 2 yıldan uzun süre sonra ilk kez bu ay faiz artışı beklediklerini açıklayan kurum ekonomistleri “Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasının ve TCMB yönetiminde beklenen değişikliklerin yapılmasının ardından politika faizinde normalleşme bekliyoruz. Para politikasında kademeli bir normalleşmenin tercih edileceğini düşünüyoruz. 22 Haziran’da gerçekleşecek toplantıda politika faizinin yüzde 8,5’ten yüzde 20’ye yükselmesini, Ağustos ayında da yüzde 25’e çıkabileceğini öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Faiz konusunda belirsizliklerin çok yüksek olduğu vurgulanırken “TCMB’de olası yeni atamalar ve bankanın iletişimi bu ayki toplantı öncesi görüşlerimizin farklılaşmasına neden olabilir.” dendi.

JPMorgan da faiz artışı bekliyor

Önceki günlerde Türk ekonomisine ilişkin görüşünü paylaşan bir başka kurum JPMorgan da haziran toplantısında TCMB’nin faizi yüzde 25’e yükseltebileceğini belirtmişti.

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Kurum yıl sonu için politika faiz tahminini ise yüzde 30’da tutmuştu.