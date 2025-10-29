Morgan Stanley’den dikkat çeken faiz tahmini!

Morgan Stanley, Fed'in bu hafta üst üste ikinci kez 25 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çekeceği tahmininde bulundu.

Küresel piyasaların gözünü diktiği ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına sayılı günler kala, ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley kritik bir değerlendirme yayımladı. Yatırım devine göre Fed, bu haftaki toplantısında art arda ikinci kez 25 baz puanlık indirim yaparak faiz aralığını yüzde 3,75-4,00 bandına çekebilir.

Ekonomi verileri eksik ama mesaj değişmeyecek

Analizde, hükümetin kapanması nedeniyle bazı kilit ABD makroekonomi göstergelerinin açıklanamamasına rağmen Fed’in gevşeme adımından geri durmayacağı belirtildi. Bu süreçte öngörülerdeki belirsizliğin korunduğu ifade edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın para politikasında “veri odaklı yaklaşım” ve “risk dengesini gözeten yönetim” vurgusunu sürdüreceği aktarıldı.

Yıl sonu ötesi görünüm bulanık

Morgan Stanley, mevcut şartlarda Fed’in genişleyici tutumunu muhafaza ederek gelecekteki olası indirimlerin sinyalini vermeye devam edeceğini öngörüyor. Ancak yeni ekonomik verilerin eksikliği nedeniyle yıl sonrasına yönelik net bir yol haritasının şimdilik kısıtlı kalabileceğine işaret ediliyor.

Aralık için ayrışan görüşler

Piyasadaki genel beklentilerin de bu tahminle paralel olduğuna dikkat çekildi. Analistlerin tamamı bu hafta 25 baz puanlık indirimi fiyatlıyor. Bununla birlikte, aralık toplantısına ilişkin senaryolar ayrışmış durumda. Bank of America, CIBC ve RBC, bu haftaki indirimin ardından Fed’in frene basarak beklemede kalacağını tahmin ederken, diğer bazı kurumlar ikinci bir indirim ihtimalini tamamen dışlamıyor.