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‘Moralimizi bozmadan yatırıma devam edeceğiz’

Bünyesinde Hyundai Assan, Assan Bilişim, Assan Alüminyum, Assan Gayrimenkul gibi şirketleri bulunduran Kibar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, iş hayatı boyunca 7 kriz gördüğünü belirterek, “Moralimizi bozmayacağız, bu sıkıntılar da aşılacak” dedi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:03
‘Moralimizi bozmadan yatırıma devam edeceğiz’

EKONOMİ SERVİSİ

ABD’nin ekonomik yaptırımları, art niyetli reyting kurumlarının karalama kampanyaları, büyük fonların kur saldırıları ile karşı karşıya kalan Türkiye, yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülüyor. Asyalı ve Avrupalı dev şirketlerin yatırım iştahını gören ülkemizin önde gelen holdingleri de atağa geçti. Hyundai Assan, Assan Bilişim, Assan Alüminyum, Assan Gayrimenkul gibi şirketleri ile bilinen Kibar Holding, yatırımlarına ara vermeme; projelerine yenilerini eklemeye kararı aldı.

Holdingin yönetim kurulu başkanı Ali Kibar, büyük grupların ve şirketlerin yatırımlarına devam etmeleri; işlerini iyi planlayıp programlamaları; finansman sistemini etkin kullanmaları halinde gelirlerini arttıracaklarını dile getirdi.

Kurum olarak yatırımlarını yaptıklarını belirten Kibar, şöyle konuştu: “Geçtiğimiz 1-2 yıl içinde de farklı sektörlerde yaptığımız yatırımlar oldu. Otomotivle ilgili projelerimiz var. Biz bu yatırımları devam ettireceğiz. Ülkemizin içinde katma değer oluşturan kişi ve kurumlar arasında olma yarışı içinde olacağız. Hesabı, kitabı yaparak bu süreci devam ettireceğiz. Hızlı bir fırtınadan sonra tabii ister istemez bazı sıkıntılar kalır ama önemli olan siz ne kadar hızlı temizliği yapıp yolunuza devam ederseniz o kadar daha ileriki yıllarda katma değer yaratmış olursunuz.

7 KRİZ GÖRDÜM

Ali Kibar, iş hayatı boyunca 7 kriz gördüğünü belirterek, şunları kaydetti: “Moralimizi bozmayacağız. Biz buradayız, gidecek başka yerimiz yok. Evet, sıkıntılar olacak. Bu sıkıntılar da aşılacak, büyüme ve ihracat artışının önünü açacak yeni adımlar atılacaktır. Başarı öyle ‘aldım, sattım’ gibi ifadeler ile açıklanamaz. Başarı, işin bütün alt kırılım detaylarının iyi kurgulanarak, planlanarak, onları senkronize bir sistematikle devreye alınmasıdır. İnşallah bunu yaparız, yapacağımıza da inanıyoruz.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 10:03
  1. Hyundai Assan
  2. Assan Bilişim
  3. Assan Alüminyum
  4. Assan Gayrimenkul
  5. Kibar Holding
  6. Ali Kibar

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