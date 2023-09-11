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Ekonomi Morales'ten "moral" veren açıklama! Fitch gerekçelerini tek tek duyurdu
Ekonomi

Morales'ten "moral" veren açıklama! Fitch gerekçelerini tek tek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-11 19:25:00 - 2023-09-11 19:27:07
Morales'ten "moral" veren açıklama! Fitch gerekçelerini tek tek duyurdu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye ile ilgili aldığı karar piyasaları rahatlatırken yapılan yeni uzman değerlendirmesinde istikrar sağlayıcı adımlara vurgu yapıldı. İşte Fitch yetkilisinin ağzından önemli duyurular:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Fitch'in, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesine yönelik değerlendirmesinde Türkiye'nin para politikasındaki değişimin belirsizliklerin azaltılmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Rezerv baskısı azaldı

Morales, "Politikanın öncekinden daha tutarlı olduğunu gördük. Bu iyileştirilmiş politika, rezervler üzerindeki baskıyı azalttı. Politika yönünün açık olarak gösterilmesiyle seçimlerden sonra belirsizlikte bir miktar azalma gördüğümüzü de belirtebilirim." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Ekonomik büyüme tahmini

Türkiye'nin bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir ekonomik büyüme kaydettiğini aktaran Morales, "Ekonomik büyümenin bu yıl yaklaşık yüzde 4,3 seviyesinde olacağını düşünüyoruz. Gelecek yıl ise eğer politika tutarlılığı, sıkı mali kredi ortamı ve yüksek faizler masada olmaya devam eder ise ekonominin yüzde 3 civarında büyüme gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. 2025 yılında ise ekonomik büyüme yeniden artarak yüzde 3,4 seviyesine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Körfez ülkeleri tetikledi

Körfez ülkeleriyle kurulan finansman ilişkilerinin ve Dünya Bankası'nın Türkiye'deki yatırımlarını artırma kararının son derece olumlu olduğunu ifade eden Morales, "Bunlar önemli duyurular... Bizce Türkiye için finansmana erişim kesinlikle çok önemlidir." dedi.

İstikrar sağlayıcı yaklaşım

Morales sözlerini şöyle tamamladı: "Politika ayarlaması konusunda, geri dönüşlerin siciline rağmen kilit politika yapıcıları; Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nda göreve gelerek istikrarı sağlayıcı, makroekonomik dengesizlikleri ele alan bir yönde ilk adımları attılar." ifadelerini kullandı.
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