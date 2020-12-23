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Sağlık Mor soğan neye iyi gelir? İşte mor soğanın sağlığa inanılmaz etkileri
Sağlık

Mor soğan neye iyi gelir? İşte mor soğanın sağlığa inanılmaz etkileri

Eski çağlardan beri tüketilen besinlerden biri olan soğanın, beyazın yanı sıra yeşil ve mor renkleri de bulunur. İçeriğindeki sulfosid madde sayesinde mor rengini alan mor soğan, antioksidan bakımından zengin olmasıyla birlikte sağlığa inanılmaz faydalar sağlar. İşte mor soğanın inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-12-23 03:19:00 -
Mor soğan neye iyi gelir? İşte mor soğanın sağlığa inanılmaz etkileri

İltihap temizlemede etkili olan soğan çeşitleri arasında antioksidan bakımından en zengin olanı mor soğandır. Mor soğan, vücutta ödem tutmaz. Serbest radikal hücreleri de kısa sürede vücuttan atılmasını sağlar. Mor soğan, beyaz soğana göre daha yumuşak bir yapıya sahiptir. Ancak acılık bakımından oldukça keskindir. İçerisindeki sulfosid güçlü bir antioksidan görevi görür. Bazı alternatif tıp uzmanları, özellikle kalp çarpıntısı yaşayan hastalara mor soğan suyu tavsiye eder.

Peki mor soğan nelere iyi gelir? İşte mor soğanın sağlığa inanılmaz etkileri...

- İçerdiği bileşikler sayesinde kan oranını dengeler, kandaki faydalı hücrelerin oranını arttırır.

- Böbrek ve safra kesesindeki taşları kuma döndürerek acı çekmeden idrar yolu ile vücuttan atar.

- Vücutta oluşan ödemleri atmada etkilidir.

- Mide kanamaları ve karın ağrılarına da iyi gelir.

- Boğazda biriken iltihabı atar.

- Güçlü bir antioksidan olmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylece vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Yanık ve yaraların mikrop kapmasını önler.

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