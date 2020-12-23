Mor soğan neye iyi gelir? İşte mor soğanın sağlığa inanılmaz etkileri

İltihap temizlemede etkili olan soğan çeşitleri arasında antioksidan bakımından en zengin olanı mor soğandır. Mor soğan, vücutta ödem tutmaz. Serbest radikal hücreleri de kısa sürede vücuttan atılmasını sağlar. Mor soğan, beyaz soğana göre daha yumuşak bir yapıya sahiptir. Ancak acılık bakımından oldukça keskindir. İçerisindeki sulfosid güçlü bir antioksidan görevi görür. Bazı alternatif tıp uzmanları, özellikle kalp çarpıntısı yaşayan hastalara mor soğan suyu tavsiye eder.

Peki mor soğan nelere iyi gelir? İşte mor soğanın sağlığa inanılmaz etkileri...

- İçerdiği bileşikler sayesinde kan oranını dengeler, kandaki faydalı hücrelerin oranını arttırır.

- Böbrek ve safra kesesindeki taşları kuma döndürerek acı çekmeden idrar yolu ile vücuttan atar.

- Vücutta oluşan ödemleri atmada etkilidir.

- Mide kanamaları ve karın ağrılarına da iyi gelir.

- Boğazda biriken iltihabı atar.

- Güçlü bir antioksidan olmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylece vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Yanık ve yaraların mikrop kapmasını önler.