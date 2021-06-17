Mor dostlar! Bakan Koca'nın duyurusu, Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar'ı böyle rezil etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Duyurunun ardından akıllara Sözcü'de kalem oynatan Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar geldi.

Yılmaz Özdil, hükümetin pandemiyle mücadelesini hedef alan birçok köşe yazısı karalamış, ''Fahrettinden masallar'' başlıklı yazısıyla da günde 1-2 milyon aşı yapılamayacağını iddia etmişti.

Özdil'in morarmasının ardından Uğur Dündar da morardı.

Dündar, 16 Mayıs 2021 tarihli tweetinde, "Yandaşlara milyar dolarlar akıtılırken, 20 dolar verilip aşı alınamadığı için masum canların yitip gittiği, kapanmalarda yurttaşa yeterli desteğin sağlanamadığı yalnız ve güzel ülkeye Türkiye denir..." iddialarında bulunmuştu.

İşte Dündar'ın o tweeti: