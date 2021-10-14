Mor Dayanışma şimdi de Amasya Valisi’ne taktı!

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Sözde kadın hakları savunuculuğu yapan Mor Dayanışma Derneği Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın geçtiğimiz günlerde kentteki organize sanayi bölgelerinde çeşitli sektörlerde çalıştırılmak üzere eleman ihtiyacı bulunduğunu söylediği açıklamaları işine geldiği gibi yorumladı.

Masatlı’nın "Bayanlara bile iş verebiliriz. Küçük ölçekte, ağır olmayan, bayanların yapabileceği işler verebiliriz" ifadelerinden rahatsız olan Mor Dayanışma Derneği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amasya Valisi Mustafa Masatlı açıklamasında "bayanlara bile iş verebiliriz" diyerek kadınların çalışma hakkını bir lütufmuş gibi sundu. Kirasını ödeyemeyen onlarca öğrenci, insan varken işsizlik sorununu iş beğenmeme olarak açıkladı! Tüm söylemleriniz ve politikalarınız kadın düşmanı olduğunuzu gösteriyor. Cinsiyetçi, homofobik ve nefret dolu olduğunuzu görüyor, biliyoruz! Kadın düşmanı olan sizler gideceksiniz, kadınlar her alanda var olmaya devam edecek!" ifadelerini kullandı.