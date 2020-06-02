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Yerel

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kendiliğinden oluşan mor çiçek tarlası fotoğrafçıların ve doğa severlerin ilgi odağı haline geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:47:31 -
Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kendiliğinden oluşan mor çiçek tarlası fotoğrafçıların ve doğa severlerin ilgi odağı haline geldi.


Küçük Sanayi Sitesinin karşısında bulunan renk cümbüşünün oluştuğu mor çiçek tarlası doğa severler ve fotoğrafların akınına uğruyor.


Fotoğrafçı Ali Eroğlu, yaklaşık 10 gün sürecek görsel ziyafeti kaçırmak istemeyenlerin bu anı ölümsüzleştirmek için mor çiçek tarlasında bol bol fotoğraf çektirdiklerini söyledi.


Eroğlu, "Mor çiçekli manzara gerçekten çok güzel. Sanki özenle ekilmiş bir çiçek bahçesi gibi. Düğün sezonu açılmış olsaydı, gelin ve damadın açık hava fotoğraflarını burada çekerdim” dedi.

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