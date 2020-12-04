Mor Çete’ye Canan, tecavüzcüye Kaftan

yeniakit.com.tr

Türkiye’nin zararına ne varsa destek olmaktan çekinmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son zamanlarda gündemden düşmüyor. Daha önce kadın haklarını savunduğunu iddia ederek partilileri İstanbul Sözleşmesi’ni desteklemek için sokağa döktüren, Mor Çatı’yla birlikte toplantılar yaparak nafaka görüşmelerine katılan ve kadına yönelik şiddeti sözde protesto etmek için Beşiktaş’ta eylem düzenleyen Kaftancıoğlu, şiddet, taciz, tecavüz gibi rezillikler kendi partisinde olunca ağzını açmıyor, skandalların üstünü örtmeye çalıştı.

Kampanya başlattı

Kaftancıoğlu, pandemi sürecinde CHP’lileri sokağa dönerek 39 ilçede İstanbul Sözleşmesi için kampanya başlattı. Ağustos’ta, Beyoğlu Şişhane Meydanı’nda bir basın açıklaması yapan Kaftancıoğlu, “İstanbul İl Örgütü olarak kadınıyla genciyle en yaş almışıyla milletvekillerimizle tüm yöneticilerimizle hep birlikte İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğunu, ne olmadığını, ne işe yaradığını ve toplumun ne kazanacağını vatandaşa anlatmak gibi önemli bir sorumluluğumuz var” dedi.

Panele katıldı

Beşiktaş Belediyesi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu panel düzenledi. Panele CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılarak kadına şiddete karşı olduğu edebiyatı yaptı.

Mor Çatı’yla toplantı

Aynı zamanda Kaftancıoğlu, toplumdaki çözülmeye çanak tutan Mor Çatı’yla da görüşmeler yaparak yine sözde kadın hakların savundu, nafakaya destek çıktı. “Nafaka Hakkı Kadın Platformu” isimli grup, toplumda binlerce mağduriyete neden olan nafaka zulmünün devam etmesi ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için siyasi partilerle yaptıkları görüşmeler kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları, İYİ Partililer ve Saadet Partisi Kadın Kolları ile görüştü. CHP ile yapılan görüşmeye, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Tecavüzcüye kaftan oldu!

Tüm bunlara rağmen Canan Kaftancıoğlu, eski CHP’li Milletvekili Barış Yarkadaş’ın ifşa ettiği CHP Maltepe İlçe Teşkilatı’ndaki taciz ve tecavüz rezilliklerine çıtını çıkarmadı. Ayrıca Kaftancıoğlu, tecavüzcülere adeta kalkan olarak Barış Yarkadaş’ı şov yapmakla suçladı.

Kadın haklarından değil, haksızlıklardan yana

Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Sözleşmesi ve nafaka düzenlemesi gibi şimdiye dek birçok kadının da mağdur olmasına neden olan düzenlemeleri savunuyor. Buna karşın, tecavüze uğrayan kadınların olaylarını örtbas etmeye ve konuşmalarını engellemeye çalışıyor. Kaftancıoğlu’nun bu tutumu, kadın hakları konusunda sorunları çözmek yerine daha da derinleştirmeyi amaçlayan düzenlemelere destek verdiğini ama mağduriyetleri umursamadığını gösteriyor. Şimdiye dek Türk toplumunun milli ve dini değerlerini ayaklar altına alan birçok skandal söylemde bulunan CHP’li Kaftancıoğlu’nun ikiyüzlü davranışları dikkatlerden kaçmıyor.