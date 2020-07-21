Mor Çete ve ekibi sokakları boş bırakmadı! Pınar Gültekin cinayetini de istismar ettiler

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Muğla’da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Genç kadını vahşice katleden eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ilk ifadesinde cinayeti üstlendi.

Sözde kadın savunucuları sokaklara çıktı

Evlatlarını PKK terör örgütünden kurtarmak isteyen Diyarbakır'daki anneler ile yuvaları yasa eli ile dağıtılan genç evlilik mağdurlarını görmezden gelen Mor Çete ve ekibi HDP'li Çelik'in genç bir kadını taciz etmesine de sessiz kalırken, tüm Türkiye'nin öfkelendiği Gültekin cinayetinde sokağa çıkarak yaşananları istismar etti.

Eylem yapacaklarını duyurdular

LGBTİ'li sapkınlara desteği ile bilinen Çankaya Belediyesi'nin önünde toplanan Mor Çete ve ekibi Türkiye'yi yasa boğan cinayetin sorumlusu olarak AK Parti'yi gösterdi. Kadın cinayetlerinin politik olduğunu söyleyen sözde kadın savunucuları yuva yıkan 6284 ve sapkın nesilleri meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'ni savundu. Genç bir kadının cinayete kurban gitmesini provoke eden grup, 25 Temmuz Cumartesi günü eylem yapacaklarını duyurdu. İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettirmeyeceğiz sloganları atan kalabalık, basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.