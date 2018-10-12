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Mor çete çağırıldı Baba-der çağırılmadı

Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanlığı’nın işbirliğinde düzenlenen “Gündem Buluşmaları: Nafaka Sistemi” programını olumlu karşılayan aile STK’ları, bazı nafaka mağdurlarının çalıştaya davet edilmeyişinden dolayı sitem etti.

12 Ekim 2018 Cuma 12:15
Mor çete çağırıldı Baba-der çağırılmadı

Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanlığı’nın işbirliğinde düzenlenen “Gündem Buluşmaları: Nafaka Sistemi” programını olumlu karşılayan aile STK’ları, bazı nafaka mağdurlarının çalıştaya davet edilmeyişinden dolayı sitem etti.

Ankara Hakimevi’nde düzenlenen “Gündem Buluşmaları: Nafaka Sistemi”çalıştayıyla ilgili açıklama yayınlayan Babalar ve Çocuklar Derneği (Baba-Der), “Sorunlarımızdan sadece biri olan nafaka için çalıştay düzenlenmesi sevindirici bir gelişmedir. Ancak bu çalıştaya; sahada asla bulunmamış gruplar bile davet edilirken nafaka ödeyen derneklerin davet edilmemesi bizleri üzmüştür” denildi. Açıklamada, “4 bin 500 üyeli Mağdur Hakları Platformu, 3 bin 200 üyeli Dünya Çocuk Hakları Derneği, 2 bin 906 üyeli Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği, bin 405 üyeli Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği gibi 30 paydaş STK çalıştaya davet edilmedi.Bizleri temsilen programa katılmak için hafta içinde başvuruda bulunmuş olan Baba-Der Başkan Yardımcısı Ramazan Tan’ın çalıştaya alınmaması bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu tutum tüm üyelerimizi çalıştayın sıhhati noktasında da kaygılandırmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Baba-Der Başkan Yardımcısı Ramazan Tanise, randevu istemesine ve etkinliğin olduğu gün Ankara’ya kadar gitmesine rağmen programa alınmadığını ifade ederek, “Mor Çatı’nın bile hazır bulunduğu nafaka konulu çalıştayda nafaka ödeyenleri temsilen bizlerin kapı dışarıda bırakılması hoş olmamıştır. İleri zamanlarda yapılacak benzeri etkinliklerde bu yanlıştan dönülmesini umuyoruz” diye konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 12:15
  1. Ankara
  2. Babalar ve Çocuklar Derneği
  3. Ramazan Tan

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