Moon ve Erdoğan görüşmesiyle ilgili ortak açıklama yapıldı

Türkiye ile Güney Kore tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, dünya barışı ve istikrarıyla, terör ve mülteci krizi gibi küresel ölçekteki çeşitli konularda iş birliği yapma hususunda mutabık kaldığı bildirildi.

İki ülke arasında imzalanan anlaşma töreni sonrasında, Türkiye ile Güney Kore tarafından ortak bir açıklama yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Devlet Başkanı Moon'un davetine icabetle Kore Cumhuriyeti'ne devlet ziyaretinde bulunduğu belirtilen açıklamada, zirve toplantısı ve devlet yemeğinin, iki lider arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdiği, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kapsamlı görüşmelerin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, Kore Cumhuriyeti'nin özgürlüğü ve demokrasisi uğruna Türkiye ve Kore Cumhuriyeti'nin, Kore Savaşı'nda birlikte verdikleri mücadeleden kuvvet alan kardeşliğe dayalı iş birliğinin güçlendirildiği, iki halk arasındaki ortak tarihi ve duygusal bağlara büyük değer atfedildiği kaydedildi.

Özellikle, ikili ilişkilerin 2012'de Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilmesini müteakip siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hızla gelişmesinden duyulan memnuniyetin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki lider, hükümetleri ve özel sektörleri arasında temas ve iş birliğinin artırılması hususunda mutabık kalmışlardır. Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) karşılıklı yarar ve iş birliği temelindeki ekonomik ilişkilerin ikili ticaretin daha dengeli şekilde artırılarak genişletilmesi için önemli bir dayanak olduğunu not etmişler, Yatırım ve Hizmet Ticareti Anlaşmalarının STA çerçevesinde yakın zamanda yürürlüğe gireceğini memnuniyetle açıklamışlardır.

İki lider, karşılıklı yarar ve iş birliği temelindeki ekonomik ilişkilerin kurumsal temelini daha da güçlendirmek için Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasında değişiklikler yapılması ve Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının bir an önce imzalanması üzerinde mutabık kalmışlardır."

KORE YARIMADASI'NIN NÜKLEER SİLAHLARDAN TAMAMEN ARINDIRILMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2018 Korelerarası Zirve'nin başarılı ev sahipliği için mevkidaşı Moon'u tebrik ettiği ve tarihi nitelikteki "Kore Yarımadası'nda Barış, Refah ve Birleşme için Panmunjom Ortak Deklarasyonu"nun kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Moon, Korelerarası Zirve vesilesiyle Güney ve Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nda bir daha savaş olmayacağını ilan ettiklerini ve uluslararası kamuoyunun iş birliğiyle barış, refah ve birlikte yaşama için yeni bir yol açmaya karar verdiklerini vurgulamıştır. İki lider, Korelerarası Zirve'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması, yarımadada kalıcı barışın tesisi ve Korelerarası ilişkilerde sürdürülebilir gelişmenin sağlanması için önemli bir zemin hazırladığını takdirle not etmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Kore Yarımadası'na, Kuzeydoğu Asya Bölgesine ve dünya barış ve refahına katkı sağlayacak olan Kore Cumhuriyeti'nin yeni bir tarih sayfası açılmasına yönelik çabalarına verdiği tam desteği yinelemiştir."