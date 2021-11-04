Moody's'ten Türkiye açıklaması! İki ay içinde ikinci revize

Moody's, Türkiye ekonomisi için Büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Kredi derelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2021 yılı için yüzde 6'dan yüzde 9'a çıkardı.

Moody's bugün yayınladığı "Global Makro Görünüm 2022-23" raporunda Türkiye ekonomisi için önemli açıklamalarda bulundu.

Kuruluş "Parasal genişleme ve kredi büyümesi ile bol likidite desteği Türkiye'nin toparlanmasını büyütmeye devam ediyor" değerlendirmesini yaparken büyümenin 2022 ve 2023 yıllarında da devam edeceğine değindi. Moody's, 2022 yılında yüzde 4.8, 2023 yılında ise yüzde 5'lik büyüme beklediğini açıkladı. Moody's raporda küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,8, 2022 yılında yüzde 4,4 ve 2023 yılında yüzde 3,2 büyüyeceği tahminine de yer verdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisi için eylül ayının ilk haftasında revizeye giderek 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkarmıştı.

EBRD'de de rezive etti

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) ise Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yüzde 5,5'tan yüzde 9'a yükselti.

EBRD ekonominin gelecek yıl ise yüzde 3.5 büyümesini bekliyor. Bu büyümenin ihracat kaynaklı olacağını belirten EBRD, yine de artan enerji maliyetlerinin ve erken faiz indirimlerinin risk oluşturduğuna dikkat çekti. EBRD'nin Türkiye ekonomisi için bir önceki 2021 büyüme tahmini yüzde 5.5 seviyesindeydi.