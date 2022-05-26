Moody's'ten enflasyon tahmini! Rapor yayımlandı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, G20 ekonomileri için bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,6'dan yüzde 3,1'e indirdi.

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2022-23 başlıklı raporunun Mayıs 2022 sayısını yayımladı. Raporda, Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmada karmaşık bir dizi zorlukla karşı karşıya olunduğu belirtildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik etkilerinin sürdüğüne işaret edilen raporda, "sıfır Kovid-19" politikasının sıkı bir şekilde uygulandığı Çin'deki yavaşlamanın da küresel büyüme üzerinde etkili olduğu ifade edildi.

Raporda, küresel büyüme tahminlerinin düşürüldüğü, enflasyon tahminlerinin ise yükseltildiği bildirildi.

"Büyümeyi daha da yavaşlatabilecek birden fazla risk var"

Yavaşlayan ekonomik ivmenin ana itici güçlerinin devam eden arz şokları ve küresel olarak daha şahin para politikasına geçiş olduğuna işaret edilen raporda, manşet enflasyon oranlarının gelecek sene boyunca gevşemesinin beklenmesine rağmen fiyat seviyelerinin yüksek kalmaya devam edeceği ve tüketici talebi üzerinde baskı oluşturacağı belirtildi.

Raporda, çeşitli risklerin makroekonomik belirsizliğe katkıda bulunduğu, büyümeyi daha da yavaşlatabilecek birden fazla risk olduğu vurgulandı. Bu riskler, emtia fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı, daha uzun süreli tedarik zinciri kesintileri, Çin ekonomisinde beklenenden daha büyük bir yavaşlama, devam eden para politikası sıkılaşmasının resesyon için bir katalizör haline gelmesi, yeni ve daha tehlikeli Kovid-19 dalgaları olarak sıralandı.

Raporda, geçen sene yüzde 5,9 büyüyen G20 ekonomilerinin 2022'de yüzde 3,1 ve 2023'te yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği ifade edildi. Moody's, mart ayında yaptığı tahminde, G20 ekonomilerinin 2022'de yüzde 3,6 ve 2023'te yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

G20'nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 2,6 ve 2023'te yüzde 2,1 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 3,8 ve gelecek yıl yüzde 4,2 büyümesinin beklendiği bildirildi. Moody's, daha önce gelişmiş ekonomilerin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 2,2 büyüyeceğini, gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 4,1 büyümesinin beklendiğini kaydetmişti.

Raporda, ABD, Avro Bölgesi, Japonya, Fransa, Çin ve Hindistan ekonomilerinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği, sadece Meksika'nın büyüme beklentisinin yükseltildiği ifade edildi.

'Türkiye' tahmini

Moody's'in raporunda, Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini bu yıl yüzde 3,5 ve gelecek yıl yüzde 4 olarak korundu.