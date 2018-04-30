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Moody's'ten ABD medyasına uyarı: Kaybediyorsunuz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin TV sektöründe düşüş gösteren izleyici sayısının reklam gelirlerini olumsuz etkilediğini belirterek, bu endüstrideki sorunlarla ilgili uyarıda bulundu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:59
Moody's'ten ABD medyasına uyarı: Kaybediyorsunuz

Moody's'ten yapılan açıklamada, ABD'nin en büyük 4 TV kanalı CBS, NBC, ABC ve Fox'un izleyici sayısının yıldan yıla yüzde 11 düşüş gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, izleyici sayısında düşüş görülmesinden dolayı ABD'li TV kanallarının reklam gelirlerinin yüzde 2,2 azaldığı, bu sektördeki şirketlerin kazançlarındaki artışın gelecek yıl sadece yüzde 1,8 olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'li TV şirketlerinin, Google ve Facebook gibi küresel olarak yayın yapan ve reklam gelirlerini artıran internet firmalarına karşı pazar paylarını kaybettiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Kasım ayında ABD'de düzenlenecek kongre seçimlerinin izleyici sayısını olumlu etkileyeceği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayında geçirdiği vergi indirimi yasasının TV şirketlerine yılda yaklaşık 400 milyon dolar tasarruf sağlayacağı belirtilen açıklamada, ABD TV endüstrisinin görünümünün şu an için "durağan" olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, Google, Facebook ve diğer internetten TV yayını yapan şirketlerin faaliyetlerinin arttığına işaret ederek, ABD'li tüketicilerin giderek daha az uydu ve kablolu TV yayını yapan şirketleri tercih ettiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 17:59
  1. Google
  2. Facebook
  3. ABD
  4. ABD'li TV şirketleri
  5. CBS
  6. NBC
  7. ABC
  8. Fox
  9. Moody's

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