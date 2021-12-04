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Ekonomi Moody's'den Türkiye açıklaması: Ekonomide yüzde 11 büyüme...
Ekonomi

Moody's'den Türkiye açıklaması: Ekonomide yüzde 11 büyüme...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi olduğuna işaret edilerek, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 11 büyüyeceği tahmin edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 02:41:00 -
Moody's'den Türkiye açıklaması: Ekonomide yüzde 11 büyüme...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2" olarak teyit etti, not görünümünü "negatif" olarak bıraktı.

Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunun teyit edildiği aktarıldı.

Türkiye'nin kredi notunu "B2" olarak teyit etti

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B2" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "negatif" olarak korunduğu kaydedildi.

Moody's'in açıklamasında Türk lirası üzerindeki mevcut baskıdan bağımsız olarak, brüt ve net bazda döviz rezervlerinin kademeli olarak yeniden yapılandırılmasını destekleyen düşük cari açık nedeniyle Türkiye'nin temel dış kırılganlık riskinin azaldığına işaret edildi.

Türkiye'de özel sektörün para birimi dalgalanmalarına karşı göreceli bir esneklik gösterdiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin kamu maliyesinin nispeten güçlü kalmasının beklendiği ifade edildi.

Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 11 büyüyeceği tahmin edildi

Açıklamada, iç talep yerine ihracatın Türk lirasındaki değer kaybından yararlanarak 2022'de büyümeye daha güçlü katkı yapmasının muhtemel olduğu aktarıldı.
Türkiye'nin büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi olduğuna işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 11 büyüyeceği tahmin edildi.

Moody's kasım ayında yayımlanan Küresel Makro Görünüm Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2022'de ise yüzde 4 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

 

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