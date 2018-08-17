THY - Konya
0553 313 94 23

Moody's ve SP Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB-"den "B+"ya düşürdü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

17 Ağustos 2018 Cuma 23:31
Moody's ve SP Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu. S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BB-"den "B+"ya, uzun dönem yerli para cinsinden notunun "BB"den "BB-"ye düşürüldüğü, görünümünün ise "durağan" olduğu belirtildi.

Türkiye'nin kısa dönem yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun ise "B" seviyesinde teyit edildiği bildirildi. Hükümetin, başarılı bir şekilde ekonomik uyum programı oluşturması ve uygulaması durumunda Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceğine dikkat çekilen açıklamada, enflasyonun kontrol altına alınması durumunun da kredi notunu olumlu etkileyeceği belirtildi.

MOODY'S'TEN AÇIKLAMA

Moody's'ten yapılan açıklamada, Türkiye 'nin uzun dönem kredi notunun "Ba2"den "Ba3"e düşürüldüğü, görünümünün de "negatife" çevrildiği belirtildi. Açıklamada, Türk yetkililerin yakın dönemde uyumlu ve etkili ekonomik bir plan sunması durumunda kredi notunun denge kazanacağı kaydedildi.

Ayrıca, enflasyonda düşüş ve cari açıkta azalma olması durumlarında kredi notunun olumlu etkileneceği ifade edilirken, önemli dış finansman desteğinin, kredi notu için destek verici bir etken olacağının altı çizildi. 

ERDOĞAN: VERİLEN KARARLAR SİYASİ

Öte yandan Yunanistan'ın çöken ekonomisine rağmen kredi notunu yükselten kredi derecelendirme kurumlarıyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk ekonomisi bu tür saldırılara karşı şerbetlidir. Bizi ne Moody's, ne de Standard&Poor's bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Bunların hepsi bu tür kararlarını verirken bir defa siyasi veriyor, bir yerlerden aldıkları talimatlarla açıklama yapıyor" açıklamasını yapmıştı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 23:31
  1. Türkiye
  2. Standard & Poor's

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD, Suriye'ye ayırdığı 230 milyon dolarlık fonu durdurdu!
    1. ABD, Suriye'ye ayırdığı 230 milyon..
    2. Firari FETÖ'cü Ankara'da enselendi
    3. Fırtına ilk yarıda koptu! Maçta 4 gol,..
    4. Terör örgütü PKK'ya dev operasyon: 20..
    5. Rusya'dan Türkiye'ye kritik çağrı:..
    6. Moody's ve SP Türkiye'nin kredi notunu..
    7. Terör örgütüne darbe: 4 terörist..
    8. Ihlamurun faydaları nelerdir?
    9. Dijital göz yorgunluğu nedir?
    10. Başkentte trafik kazası: 4 kişi..
    11. Unutkanlığa karşı alınabilecek..
    12. Varisi olanlar nelere dikkat etmeli?
    13. Bu alışkanlıklar üreme sağlını olumsuz..
    14. Hasanpaşa köftesi tarifi
    15. Mevlüt Çavuşoğlu: Türk milleti kimse..
    16. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak..
    17. Karpuz mu dondurma mı? Hangisi daha..
    18. FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına..
    19. Tirit nasıl yapılır?
    20. Karabiberin faydaları saymakla bitmiyor
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    Alev Alatlı: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır
    Alev Alatlı: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    İmam atandığı köyü imar etti
    İmam atandığı köyü imar etti