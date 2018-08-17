Moody's ve SP Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu. S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BB-"den "B+"ya, uzun dönem yerli para cinsinden notunun "BB"den "BB-"ye düşürüldüğü, görünümünün ise "durağan" olduğu belirtildi.

Türkiye'nin kısa dönem yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun ise "B" seviyesinde teyit edildiği bildirildi. Hükümetin, başarılı bir şekilde ekonomik uyum programı oluşturması ve uygulaması durumunda Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceğine dikkat çekilen açıklamada, enflasyonun kontrol altına alınması durumunun da kredi notunu olumlu etkileyeceği belirtildi.

MOODY'S'TEN AÇIKLAMA

Moody's'ten yapılan açıklamada, Türkiye 'nin uzun dönem kredi notunun "Ba2"den "Ba3"e düşürüldüğü, görünümünün de "negatife" çevrildiği belirtildi. Açıklamada, Türk yetkililerin yakın dönemde uyumlu ve etkili ekonomik bir plan sunması durumunda kredi notunun denge kazanacağı kaydedildi.

Ayrıca, enflasyonda düşüş ve cari açıkta azalma olması durumlarında kredi notunun olumlu etkileneceği ifade edilirken, önemli dış finansman desteğinin, kredi notu için destek verici bir etken olacağının altı çizildi.

ERDOĞAN: VERİLEN KARARLAR SİYASİ

Öte yandan Yunanistan'ın çöken ekonomisine rağmen kredi notunu yükselten kredi derecelendirme kurumlarıyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk ekonomisi bu tür saldırılara karşı şerbetlidir. Bizi ne Moody's, ne de Standard&Poor's bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Bunların hepsi bu tür kararlarını verirken bir defa siyasi veriyor, bir yerlerden aldıkları talimatlarla açıklama yapıyor" açıklamasını yapmıştı.