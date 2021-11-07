Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 9.2’ye çıkardı

Moody’s raporunda, ABD, Kanada, Almanya, Japonya, İngiltere ve Çin ekonomileri için 2021 büyüme tahminleri hazirandan bu yana beklenenden daha zayıf veriler gelmesi nedeniyle aşağı yönlü revize edilirken, Türkiye, Güney Afrika, Rusya ve Suudi Arabistan için büyüme beklentileri ise yükseltildi. Raporda, G20’nin gelişmiş ekonomilerinin ise 2021’de yüzde 4,9 ve 2022’de yüzde 4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

2022 tahminini yüzde 4.8'e çıkardı

Raporda, Türkiye ekonomisinin ise 2021’de yüzde 9,2 büyümesinin beklendiği bildirildi. Moody’s eylül ayında yayınladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2021’de yüzde 6 büyüyeceğini öngörmüştü. Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,6’dan yüzde 4,8’e çıkarıldığına işaret edilen raporda, ülke ekonomisinin 2023’te yüzde 5 büyüyeceği tahmin edildi. Raporda, “parasal ve kredi genişlemesi ile bol likidite desteğinin Türkiye’nin kredi kaynaklı ekonomik toparlanmasını desteklemeye devam ettiğine” yer verilerek, hükümetin kredi kaynaklı büyümeye öncelik vermeye devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Türkiye’de enflasyon oranının ise bu yıl yüzde 19 ve gelecek yıl da yüzde 16.4’e düşeceği tahmin edildi.