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Aktüel Moody's: Alman bankaları gayrimenkul finansmanı nedeniyle yüksek risklerle karşı karşıya
Aktüel

Moody's: Alman bankaları gayrimenkul finansmanı nedeniyle yüksek risklerle karşı karşıya

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:22:52 -
Moody's: Alman bankaları gayrimenkul finansmanı nedeniyle yüksek risklerle karşı karşıya

BERLİN (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bazı Alman bankalarının “ticari gayrimenkul finansmanı” nedeniyle önemli risklerle karşı karşıya bulunduklarını bildirdi.

Moody's'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının neden olduğu kriz nedeniyle otel, ofis, iş merkezi, alışveriş merkezi, gibi ticari gayrimenkullerde düşen fiyatların bankaların portföylerindeki kredi-değer oranlarını olumsuz etkileme olasılığının yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

Moody's analisti Christina Holthaus, “Krizin süresine bağlı olarak, ödeme ertelemelerinin, temerrütlerin ve azalan teminat değerlerinin bankaların varlık kalitesinin kötüleşmesine, sorunlu kredilerin artmasına ve gelirlerin azalmasına neden olmasını bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Alman bankaları, ticari gayrimenkul finansmanında Avrupa'nın en aktif finans kurumları arasında yer alıyor. Moody’s’in tahminlerine göre, banka gibi finans kurumları tarafından Avrupa Birliği'nde ticari gayrimenkul sektörüne verilen toplam kredi hacmi 2019'da yaklaşık 1,6 trilyon avro olurken, bunun yüzde 27'si Alman finans kurumları tarafından sağlandı.

Ticari gayrimenkulde otel ve gıda dışı perakende sektörleri Kovid-19 salgının sebep olduğu krizden en çok etkilenirken, ofis için kullanılan gayrimenkullerin salgında ev ofislere olan trendden dolayı değer kaybettiği ifade ediliyor.

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