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Spor Montella'dan maç sonrası açıklama
Spor

Montella'dan maç sonrası açıklama

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, zor bir deplasmandan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 22:25:00 -
Montella'dan maç sonrası açıklama

Süper Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor’u 3-1'lik skorla yendi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Montella, zorlu bir deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Oyunun geneline bakıldığı zaman maçı erken bitirebilecek pozisyonları yakaladıklarının altını çizen Montella, “Puan olarak üstümüzde olan bir takımız yendiğimiz için yeniden söylüyorum çok mutluyum. Çok bir deplasmandı. Takım savunmada şut vermedi. İstediğimizi aldık” dedi.

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