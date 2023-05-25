Montaj değil, gerçek

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

14 Mayıs seçimlerini kazanma umudunu terör örgütünün siyasi uzantısından gelecek oylara bağlayan ancak PKK ile HDP’nin açık desteğine rağmen ilk turda sandığa gömülen zillet paydaşları, bir yandan milliyetçi oyları konsolide etmek için ülkücü kisvesine bürünürken diğer yandan ikinci tur öncesi çok kirli bir manipülasyona imza attı. Olası iktidarlarında Kandil’in siyasi uzantısına bakanlık sözü veren, HDP ile federasyon anayasası hazırlayacak kadar zıvanadan çıkan ve cezaevlerindeki örgüt militanlarını tahliye edeceklerinin sözünü veren zillet bileşenleri ve fonlu medyası, PKK elebaşlarının Kılıçdaroğlu’na yönelik destek açıklamalarını “montaj” diyerek, inkar yoluna gitti.

Bunların hangisi montaj?

Zillet bileşenlerinin ve güdümlü medyasının, “montaj” diyerek perdelemeye çalıştığı PKK yöneticilerine ait destek açıklamalardan bazıları şöyle:

• İlk turda Kemal Kılıçdaroğlu’na açık destek veren PKK elebaşı Murat Karayılan önceki gün de ikinci tur için “Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve faşizme geçit vermemeli. AKP-MHP’nin sonuç almasının önüne geçmeli. Halkımızın gerekeni yapacağına inanıyorum” ifadeleriyle Kılıçdaroğlu’na yeni bir destek çağrısı yaptı.

• 25 Nisan’da, PKK’nın yayın organı Medya Haber’e konuşan PKK/KCK’nın Sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı ‘Bese Hozat’ kod adlı Hülya Oran, “Bu faşist, diktatör Erdoğan’ın yıkılması için Yeşil Sol Parti’nin, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın adres gösterdiği adaya tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor” diyerek Kılıçdaroğlu’nu işaret etmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• Örgütün elebaşlarından Mustafa Karasu ise “Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Türk halkı, böyle bir iktidara layık değil gerçekten. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunu zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor” diyerek, 7’li koalisyona destek ve akıl verdi.

• Cumhur İttifakı’nı hedef alan PKK elebaşı Duran Kalkan da “Biz bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz. AKP-MHP faşizmini yıkacağız. Kesinlikle! Bu faşizm yıkılacak. Bunu herkes de söylüyor biz de söyledik; Tecridi kıracağız, faşizmi yıkacağız özgürlüğü ve demokrasiyi kazanacağız” dedi.

“Erdoğan’ın yıkılması için bütün güçler birleştik”

• PKK’nın sözde yöneticilerinden Sabri Ok, “Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık zihniyetini temsil ediyor. İktidarlarını sürdürmek için ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bundan dolayı AKP-MHP iktidarından ve Türk devletinin 100 yıllık baskıcı zihniyetinden kurtulmak için bu seçim çok önemli” sözleriyle Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı yaptı.

• Reyhanlı katliamının sorumlularından THKP-C elebaşı Mihraç Ural, Erdoğan’ı hedef alarak, “Erdoğan’ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik” dedi.

• Kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütü yöneticisi Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal, “Kılıçdaroğlu doğru tercih, desteklenecek bir adaydır. Bu tarihi bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

Bay kemal, yalan rüzgârı estirmeye devam ediyor

İhanet medyasının seçim ayarlı algı operasyonunu Akit’e değerlendiren Hukukçu Mehmet Kırmızı, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, siyasette estirdiği yalan rüzgârına her gün yenisini eklemeye devam ettiğini söyledi.

“inkâr edemez çünkü hepsi gerçek”

Kılıçdaroğlu’nun, yıllarca miting alanlarında ve yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik FETÖ kumpası montaj tapeleri ve 17-25 Aralık ürünü ses kayıtlarını paylaşmasını hatırlatan Kırmızı, şunları söyledi:

“Sonunda bunların montaj olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Neden kabul etti? Çünkü FETÖ’nün oyununu, kumpaslarını millet onun yüzüne vurunca, mecburen kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi de Kandil’den her geçen gün ayrı video çekilerek gönderilen gerçek ses kayıtlarını ve video görüntülerini ‘montaj’ diye yutturmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu’na soruyorum. Murat Karayılan’ın, Duran Kalkan’ın, Bese Hozat’ın, Sabri Ok’un, Remzi Kartal’ın destekleme çağrıları montaj mıdır? HDP’li Sırrı Sakık’ın, Pervin Buldan’ın, ‘Biz 14 Mayıs’tan sonra İmralı’nın kapılarını kıracağız, tutsakları serbest bırakacağız’, ‘28 Mayıs’tan sonra özerklik getireceğiz’ açıklamaları montaj mıdır? HDP seçmeninin, ‘blok olarak’ Kılıçdaroğlu’na oy verme çağrıları montaj mıdır? Bunlar montajsa çık ‘Ben Kandil’in desteğini istemiyorum’, ‘Ben milletimle beraber yürüyorum’ de. Neden bu açıklamayı yapamıyorsun? Yapamazsın! Çünkü hepsi gerçek. Bunların hepsi resmi kayıtlarda, ekran kayıtlarında ve yazılı kayıtlarda var. Bugün Millet İttifakının mutabakat metninde bile HDP tarafından açıklanan şartlarla örtüşen metinler var. Videoların gerçekliğinin yanı sıra yazılı metinlere geçmiş bazı ikrarlar var. Bu nedenle Kılıçdaroğlu inkâr edemiyor.”